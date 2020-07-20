Надеется, что пронесет. Зеленский обнадеживающе высказался о второй волне коронавируса в Украине

Об этом президент заявил во время традиционного селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакцию. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", – сказал президент.

Напомним, во время этого же совещания премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что показатель летальности из-за коронавирусной инфекции в Украине довольно умеренный и составляет 2,5%.