Надеется, что пронесет. Зеленский обнадеживающе высказался о второй волне коронавируса в Украине
Владимир Зеленский надеется, что Украину не накроет вторая волна пандемии коронавируса, но уверен, что украинцы "должны постоянно быть начеку".
Об этом президент заявил во время традиционного селекторного совещания, передает пресс-служба Офиса президента.
"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакцию. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", – сказал президент.
Напомним, во время этого же совещания премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что показатель летальности из-за коронавирусной инфекции в Украине довольно умеренный и составляет 2,5%.