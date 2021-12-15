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В двух областях Украины смягчили карантин. Большинство регионов находятся в "желтой" зоне

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Фото: РБК-Украина | Количество больных коронавирусом украинцев увеличивается

В "красной" зоне оказались 8 областей. Столица и еще 14 регионов пребывают в "желтой" зоне.

Винницкая и Хмельницкая область сегодня вышли из "красной" зоны карантина, в ней остались 8 областей. Об этом рассказали в украинском Минздраве.

Вот какие области сейчас "красные":

  • Волынская;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Киевская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Черкасская;
  • Черниговская.
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Метро в "красных" зонах работает
Фото: УНИАН

В "желтой" зоне находится Киев и еще 14 областей:

  • Винницкая;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Кировоградская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Полтавская;
  • Ровенская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая.

Всего две области Украины оказались в "оранжевой" зоне – Закарпатская и Одесская.

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Проехать между областями можно с COVID-сертификатами
Фото: Нацполиция Украины

Напомним, что "желтая" зона предполагает ряд ограничений. В этих областях запрещается:

  • работать учебным заведениям, если более половины учащихся и педагогов ушли на на самоизоляцию;
  • работать учебным заведениям, если учебный персноал не привился как минимум одной дозой вакцины от коронавируса;
  • проводить массовые мероприятия;
  • посещать кинотеатры, театры и учреждения культуры;
  • работать ресторанам, барам и кафе, а также спортзалам и бассейнам;
  • осуществлять межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не будут действовать, если у людей будет один из таких документов:

  • желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
  • зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
  • международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
  • иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).

Фокус подробно разбирал все ограничения, которые правительство Украины ввело в "красных" и "желтых" зонах.

За прошлые сутки в Украине коронавирусом заразились более 8 тыс. человек, умерли от болезни 356 украинцев.

Также Фокус писал, как получить 1000 гривен за вакцинацию от COVID-19 и куда можно потратить эти деньги.