В двух областях Украины смягчили карантин. Большинство регионов находятся в "желтой" зоне
В "красной" зоне оказались 8 областей. Столица и еще 14 регионов пребывают в "желтой" зоне.
Винницкая и Хмельницкая область сегодня вышли из "красной" зоны карантина, в ней остались 8 областей. Об этом рассказали в украинском Минздраве.
Вот какие области сейчас "красные":
- Волынская;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Киевская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Черкасская;
- Черниговская.
В "желтой" зоне находится Киев и еще 14 областей:
- Винницкая;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Ивано-Франковская;
- Кировоградская;
- Луганская;
- Львовская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая.
Всего две области Украины оказались в "оранжевой" зоне – Закарпатская и Одесская.
Напомним, что "желтая" зона предполагает ряд ограничений. В этих областях запрещается:
- работать учебным заведениям, если более половины учащихся и педагогов ушли на на самоизоляцию;
- работать учебным заведениям, если учебный персноал не привился как минимум одной дозой вакцины от коронавируса;
- проводить массовые мероприятия;
- посещать кинотеатры, театры и учреждения культуры;
- работать ресторанам, барам и кафе, а также спортзалам и бассейнам;
- осуществлять межобластные и международные перевозки.
Эти ограничения не будут действовать, если у людей будет один из таких документов:
- желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
- зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
- международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
- иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).
Фокус подробно разбирал все ограничения, которые правительство Украины ввело в "красных" и "желтых" зонах.
За прошлые сутки в Украине коронавирусом заразились более 8 тыс. человек, умерли от болезни 356 украинцев.
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