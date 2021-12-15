В двух областях Украины смягчили карантин. Большинство регионов находятся в "желтой" зоне

В "красной" зоне оказались 8 областей. Столица и еще 14 регионов пребывают в "желтой" зоне.

Винницкая и Хмельницкая область сегодня вышли из "красной" зоны карантина, в ней остались 8 областей. Об этом рассказали в украинском Минздраве.

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Вот какие области сейчас "красные":

Волынская;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская;

Николаевская;

Сумская;

Черкасская;

Черниговская.

[ + – ] Метро в "красных" зонах работает Фото: УНИАН

В "желтой" зоне находится Киев и еще 14 областей:

Винницкая;

Днепропетровская;

Донецкая;

Ивано-Франковская;

Кировоградская;

Луганская;

Львовская;

Полтавская;

Ровенская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая.

Всего две области Украины оказались в "оранжевой" зоне – Закарпатская и Одесская.

[ + – ] Проехать между областями можно с COVID-сертификатами Фото: Нацполиция Украины

Напомним, что "желтая" зона предполагает ряд ограничений. В этих областях запрещается:

работать учебным заведениям, если более половины учащихся и педагогов ушли на на самоизоляцию;

работать учебным заведениям, если учебный персноал не привился как минимум одной дозой вакцины от коронавируса;

проводить массовые мероприятия;

посещать кинотеатры, театры и учреждения культуры;

работать ресторанам, барам и кафе, а также спортзалам и бассейнам;

осуществлять межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не будут действовать, если у людей будет один из таких документов:

желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);

зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);

международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);

иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).

Фокус подробно разбирал все ограничения, которые правительство Украины ввело в "красных" и "желтых" зонах.

За прошлые сутки в Украине коронавирусом заразились более 8 тыс. человек, умерли от болезни 356 украинцев.

Также Фокус писал, как получить 1000 гривен за вакцинацию от COVID-19 и куда можно потратить эти деньги.