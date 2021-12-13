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В среду карантин будет смягчен сразу в двух регионах Украины — решение комиссии

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Карантин, красная зона, желтая зона, коронавирус
Фото: РБК-Украина | Коронавирус смягчат в двух областях Украины

С 15 декабря число областей в "красной" зоне карантина уменьшится до восьми.

С полуночи среды, 15 декабря, из "красной" зоны адаптивного карантина выйдут два украинских региона — Винницкая и Хмельницкая области. Об этом по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в своем телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По словам чиновника, Винницкая и Хмельницкая области в среду окажутся на "желтом" уровне эпидемической опасности, в связи с чем там вступят в силу новые ограничения.

В "желтой" зоне запрещается:

  • работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;
  • работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • работа заведений общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки;
  • работа спортзалов и бассейнов;
  • работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;
  • межобластные и международные перевозки.

Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:

  • желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
  • зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
  • международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
  • иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).

Так, с 15 декабря в "красной" зоне карантинных ограничений останутся 8 украинских областей — Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Николаевская и Запорожская. В "оранжевой" зоне находятся только Донецкая и Одесская области.

Подробнее об ограничениях "красной" и "желтой" зон можно прочитать в специальном материале Фокуса.

Также мы писали о том, как в один день из наивысшего уровня карантинных ограничений вышли сразу девять регионов Украины.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко допустил, что Новый год Украина может провести без "красных" зон.