В среду карантин будет смягчен сразу в двух регионах Украины — решение комиссии

С 15 декабря число областей в "красной" зоне карантина уменьшится до восьми.

С полуночи среды, 15 декабря, из "красной" зоны адаптивного карантина выйдут два украинских региона — Винницкая и Хмельницкая области. Об этом по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в своем телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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По словам чиновника, Винницкая и Хмельницкая области в среду окажутся на "желтом" уровне эпидемической опасности, в связи с чем там вступят в силу новые ограничения.

В "желтой" зоне запрещается:

работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;

работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки;

работа спортзалов и бассейнов;

работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:

желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);

зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);

международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);

иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).

Так, с 15 декабря в "красной" зоне карантинных ограничений останутся 8 украинских областей — Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Николаевская и Запорожская. В "оранжевой" зоне находятся только Донецкая и Одесская области.

Подробнее об ограничениях "красной" и "желтой" зон можно прочитать в специальном материале Фокуса.

Также мы писали о том, как в один день из наивысшего уровня карантинных ограничений вышли сразу девять регионов Украины.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко допустил, что Новый год Украина может провести без "красных" зон.