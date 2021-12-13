В среду карантин будет смягчен сразу в двух регионах Украины — решение комиссии
С 15 декабря число областей в "красной" зоне карантина уменьшится до восьми.
С полуночи среды, 15 декабря, из "красной" зоны адаптивного карантина выйдут два украинских региона — Винницкая и Хмельницкая области. Об этом по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в своем телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По словам чиновника, Винницкая и Хмельницкая области в среду окажутся на "желтом" уровне эпидемической опасности, в связи с чем там вступят в силу новые ограничения.
В "желтой" зоне запрещается:
- работа учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала;
- работа учебных заведений, в которых хотя бы одной дозой вакцинированы менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки;
- работа спортзалов и бассейнов;
- работа заведений по размещению, кроме гостиниц, санаториев и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Вышеуказанные ограничения не действуют, если весь персонал и посетители (перевозчик и пассажиры) имеют один из документов:
- желтый COVID-сертификат о получении одной дозы вакцины или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
- зеленый COVID-сертификат о полной вакцинации от коронавируса (действует 365 дней);
- международный сертификат вакцинации (действует 365 дней);
- иностранный сертификат о вакцинации препаратами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней).
Так, с 15 декабря в "красной" зоне карантинных ограничений останутся 8 украинских областей — Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Николаевская и Запорожская. В "оранжевой" зоне находятся только Донецкая и Одесская области.
Подробнее об ограничениях "красной" и "желтой" зон можно прочитать в специальном материале Фокуса.
Также мы писали о том, как в один день из наивысшего уровня карантинных ограничений вышли сразу девять регионов Украины.
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