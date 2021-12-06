9 регионов Украины выходят из "красной" зоны

Кабмин смягчил карантинные ограничения в ряде регионов Украины из-за снижения статистики COVID-19.

С 7 декабря у 8 областей Украины и Киева статус эпидемиологической опасности изменится с "красного" на "желтый" — такое решение утвердила Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министра Кабмина Олега Немчинова.

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Карантинные ограничения, связанные с "красным" уровнем эпидемопасности, буду смягчены в таких областях:

Донецкая

Днепропетровская

Ивано-Франковская

Луганская

Львовская

Одесская

Ровенская

Херсонская

Киев

В целом, в Украине снижается число случаев заболевания коронавирусной инфекцией и госпитализаций. За прошлые сутки было 4 478 новых случаев заражения, причем больше всего — в Киеве, Житомирской и Донецкой областях. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 3 501 955 человек, выздоровели — 3 059 741 человек, а умерли — 88 519.

Напомним, что с 6 декабря действуют новые ограничения для невакцинированных жителей. Даже в т.н. "желтых" зонах запрещено посещать места общепита и спортзалы без сертификата о по меньшей мере одной дозе вакцины, справки о выздоровлении или отрицательного ПЦР-теста.

Ранее Фокус сообщал, что в нескольких областях страны улучшается эпидемиологическое положение, в частности, в Киеве показатели идут на убыль уже вторую неделю.