13 областей Украины и Киев могут выйти из "красной" зоны

В списке "красных" зон эпидемиологической опасности пока еще числится столичный регион и еще 18 областей.

В ближайшее время уже 5 областей Украины и Киев могут быть исключены из списка "красных" зон, в 8 других областях наметилась схожая тенденция. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Официально на 2 декабря, в списке "красных" зон эпидемиологической опасности значится столичный регион и еще 18 областей.

Вместе с тем, в Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях уже три дня кряду наблюдаются относительно невысокая статистика, связанная с COVID-19: снижается число новых случаев заболевания, уровень госпитализации и заполненность коек с кислородными масками.

[ + – ] Регионы Украины по уровню эпидопасности

В то же время, в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской областях также становится меньше новых случаев заболеваний и госпитализаций.

По данным на 2 декабря, в Украине нет областей, в которых был бы превышен показатель загруженности коек с кислородными масками.

В т.н. списке "желтых" зон числится Кировоградская, Тернопольская и Харьковская, в двух других областях – Закарпатской и Полтавской – пока еще сохраняют "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности.

Наибольший уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией приходится на Полтавскую (770 случаев на 100 тыс. человек), Николаевскую (691) и Волынскую (673) области.

Ранее Фокус сообщал, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, что с нового года Украина будет готова к ревакцинации. Ляшко объяснил, что жители страны смогут получить бустерную доза вакцины, если больше 50% населения будет вакцинировано как минимум одной дозой.

Дополнительные (бустерные) дозы вакцины против COVID-19 будут доступны уже с начала 2022 года: уже подписаны соответствующие контракты на поставки вакцин.