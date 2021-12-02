13 областей України та Київ можуть вийти з "червоної" зони

У списку "червоних" зон епідеміологічної небезпеки поки що перебуває столичний регіон і ще 18 областей.

Найближчим часом уже 5 областей України та Київ можуть покинути список "червоних" зон, у 8 інших областях намітилася подібна тенденція. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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Офіційно станом на 2 грудня, у списку "червоних" зон епідеміологічної небезпеки перебуває столичний регіон і ще 18 областей.

Разом із тим, у Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській і Херсонській областях уже три дні поспіль спостерігаються відносно невисока статистика, пов'язана з COVID-19: знижується кількість нових випадків захворювання, рівень госпіталізації та заповненість ліжок із кисневими масками.

[ + – ] Регіони України за рівнем епіднебезпеки

Водночас, у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій і Черкаській областях також стає менше нових випадків захворювань і госпіталізацій.

За даними станом на 2 грудня, в Україні немає областей, у яких було б перевищено показник завантаженості ліжок із кисневими масками.

У так званому списку "жовтих" зон перебувають Кіровоградська, Тернопільська та Харківська, дві інші області — Закарпатська та Полтавська — поки що зберігають "помаранчевий" рівень епідеміологічної небезпеки.

Найбільший рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію припадає на Полтавську (770 випадків на 100 тис. осіб), Миколаївську (691) та Волинську (673) області.

Раніше Фокус повідомляв, посилаючись на заяву Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, що з нового року Україна буде готова до ревакцинації. Ляшко пояснив, що мешканці країни зможуть отримати бустерну дозу вакцини, якщо понад 50% населення буде вакциновано як мінімум однією дозою.

Додаткові (бустерні) дози вакцини проти COVID-19 будуть доступні вже з початку 2022 року: вже підписано відповідні контракти на постачання вакцин.