9 регіонів України виходять із "червоної" зони

Кабмін пом'якшив карантинні обмеження у низці регіонів України через зниження статистики COVID-19.

З 7 грудня у 8 областей України та Києва статус епідеміологічної небезпеки зміниться з "червоного" на "жовтий" — таке рішення затвердила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі міністра Кабміну Олега Немчінова.

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Карантинні обмеження, пов'язані з "червоним" рівнем епідемнебезпеки, будуть пом'якшені в таких областях:

Донецька

Дніпропетровська

Івано-Франківська

Луганська

Львівська

Одеська

Рівненська

Херсонська

м. Київ

Загалом, в Україні знижується кількість випадків захворювання на коронавірусну інфекцію та госпіталізацій. Минулої доби було 4 478 нових випадків зараження, причому найбільше — у Києві, Житомирській та Донецькій областях. Таким чином, з початку пандемії COVID-19 в Україні захворіло 3 501 955 осіб, одужало – 3 059 741 особа, а померло – 88 519.

Нагадаємо, що з 6 грудня діють нові обмеження для невакцинованих жителів. Навіть у т.зв. "жовтих" зонах заборонено відвідувати місця громадського харчування та спортзали без сертифікату про щонайменше одну дозу вакцини, довідки про одужання або негативного ПЛР-тесту.

Раніше Фокус повідомляв, що у кількох областях країни покращується епідеміологічне становище, зокрема, у Києві показники йдуть на спад вже другий тиждень.