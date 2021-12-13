У середу карантин буде пом'якшений одразу у двох регіонах України — рішення комісії

З 15 грудня кількість областей у "червоній" зоні карантину зменшиться до восьми.

З півночі середи, 15 грудня, із "червоної" зони адаптивного карантину вийдуть два українські регіони — Вінницька та Хмельницька області. Про це за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

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За словами чиновника, Вінницька та Хмельницька області в середу опиняться у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки, у зв'язку з чим там набудуть чинності нові обмеження.

У "жовтій" зоні забороняється:

робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів і персоналу;

робота навчальних закладів, у яких хоча б однією дозою вакциновано менше 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім обслуговування на виніс і доставки;

робота спортзалів і басейнів;

робота закладів із розміщення, крім готелів, санаторіїв і соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Вищезазначені обмеження не діють, якщо весь персонал і відвідувачі (перевізник і пасажири) мають один із документів:

жовтий COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);

зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (діє 365 днів);

міжнародний сертифікат вакцинації (діє 365 днів);

іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів).

Так, із 15 грудня у "червоній" зоні карантинних обмежень залишаться 8 українських областей — Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Миколаївська та Запорізька. У "помаранчевій" зоні знаходяться лише Донецька й Одеська області.

Докладніше про обмеження "червоної" та "жовтої" зон можна прочитати в спеціальному матеріалі Фокусу.

Також ми писали про те, як одного дня з найвищого рівня карантинних обмежень вийшли одразу дев'ять регіонів України.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив, що Новий рік Україна може провести без "червоних" зон.