У середу карантин буде пом'якшений одразу у двох регіонах України — рішення комісії
З 15 грудня кількість областей у "червоній" зоні карантину зменшиться до восьми.
З півночі середи, 15 грудня, із "червоної" зони адаптивного карантину вийдуть два українські регіони — Вінницька та Хмельницька області. Про це за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у своєму телеграм-каналі повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
За словами чиновника, Вінницька та Хмельницька області в середу опиняться у "жовтому" рівні епідемічної небезпеки, у зв'язку з чим там набудуть чинності нові обмеження.
У "жовтій" зоні забороняється:
- робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів і персоналу;
- робота навчальних закладів, у яких хоча б однією дозою вакциновано менше 100% персоналу;
- проведення масових заходів;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім обслуговування на виніс і доставки;
- робота спортзалів і басейнів;
- робота закладів із розміщення, крім готелів, санаторіїв і соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Вищезазначені обмеження не діють, якщо весь персонал і відвідувачі (перевізник і пасажири) мають один із документів:
- жовтий COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);
- зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (діє 365 днів);
- міжнародний сертифікат вакцинації (діє 365 днів);
- іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів).
Так, із 15 грудня у "червоній" зоні карантинних обмежень залишаться 8 українських областей — Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Миколаївська та Запорізька. У "помаранчевій" зоні знаходяться лише Донецька й Одеська області.
Докладніше про обмеження "червоної" та "жовтої" зон можна прочитати в спеціальному матеріалі Фокусу.
Також ми писали про те, як одного дня з найвищого рівня карантинних обмежень вийшли одразу дев'ять регіонів України.
Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив, що Новий рік Україна може провести без "червоних" зон.