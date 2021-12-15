У двох областях України пом'якшили карантин. Більшість регіонів перебувають у "жовтій" зоні

У "червоній" зоні опинилися 8 областей. Столиця та ще 14 регіонів перебувають у "жовтій" зоні.

Вінницька та Хмельницька область сьогодні вийшли з "червоної" зони карантину, в ній залишилися 8 областей. Про це розповіли в українському МОЗ.

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Ось які області зараз "червоні":

Волинська;

Житомирська;

Запорізька;

Київська;

Миколаївська;

Сумська;

Черкаська;

Чернігівська.

[ + – ] Метро в "червоних" зонах працює Фото: УНІАН

У "жовтій" зоні перебуває Київ і ще 14 областей:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Донецька;

Івано-Франківська;

Кіровоградська;

Луганська;

Львівська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька.

Усього дві області України опинилися в "помаранчевій" зоні — Закарпатська й Одеська.

[ + – ] Проїхати між областями можна з COVID-сертифікатами Фото: Нацполiцiя Украiни

Нагадаємо, що "жовта" зона передбачає низку обмежень. У цих областях забороняється:

працювати навчальним закладам, якщо більше половини учнів і педагогів пішли на самоізоляцію;

працювати навчальним закладам, якщо навчальний персноал не щепився щонайменше однією дозою вакцини від коронавірусу;

проводити масові заходи;

відвідувати кінотеатри, театри й установи культури;

працювати ресторанам, барам і кафе, а також спортзалам і басейнам;

здійснювати міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діятимуть, якщо в людей буде один із таких документів :

жовтий COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);

зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (діє 365 днів);

міжнародний сертифікат вакцинації (діє 365 днів);

іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів).

Фокус докладно розбирав усі обмеження, які уряд України запровадив у "червоних" і "жовтих" зонах.

Минулої доби в Україні коронавірусом заразилися понад 8 тис. людей, померло від хвороби 356 українців.

Також Фокус писав, як отримати 1000 гривень за вакцинацію від COVID-19 і куди можна витратити ці гроші.