У двох областях України пом'якшили карантин. Більшість регіонів перебувають у "жовтій" зоні
У "червоній" зоні опинилися 8 областей. Столиця та ще 14 регіонів перебувають у "жовтій" зоні.
Вінницька та Хмельницька область сьогодні вийшли з "червоної" зони карантину, в ній залишилися 8 областей. Про це розповіли в українському МОЗ.
Ось які області зараз "червоні":
- Волинська;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Київська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Черкаська;
- Чернігівська.
У "жовтій" зоні перебуває Київ і ще 14 областей:
- Вінницька;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Івано-Франківська;
- Кіровоградська;
- Луганська;
- Львівська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька.
Усього дві області України опинилися в "помаранчевій" зоні — Закарпатська й Одеська.
Нагадаємо, що "жовта" зона передбачає низку обмежень. У цих областях забороняється:
- працювати навчальним закладам, якщо більше половини учнів і педагогів пішли на самоізоляцію;
- працювати навчальним закладам, якщо навчальний персноал не щепився щонайменше однією дозою вакцини від коронавірусу;
- проводити масові заходи;
- відвідувати кінотеатри, театри й установи культури;
- працювати ресторанам, барам і кафе, а також спортзалам і басейнам;
- здійснювати міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діятимуть, якщо в людей буде один із таких документів :
- жовтий COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);
- зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (діє 365 днів);
- міжнародний сертифікат вакцинації (діє 365 днів);
- іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів).
Фокус докладно розбирав усі обмеження, які уряд України запровадив у "червоних" і "жовтих" зонах.
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