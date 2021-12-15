RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна Коронавірус в Україні

У двох областях України пом'якшили карантин. Більшість регіонів перебувають у "жовтій" зоні

56
коронавірус в Україні, карантин, жовта зона, червона зона, локдаун, обмеження коронавірус
Фото: РБК-Україна | Кількість хворих на коронавірус українців збільшується

У "червоній" зоні опинилися 8 областей. Столиця та ще 14 регіонів перебувають у "жовтій" зоні.

Вінницька та Хмельницька область сьогодні вийшли з "червоної" зони карантину, в ній залишилися 8 областей. Про це розповіли в українському МОЗ.

Ось які області зараз "червоні":

  • Волинська;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Київська;
  • Миколаївська;
  • Сумська;
  • Черкаська;
  • Чернігівська.
метро, метро україна, метро в червоній зоні, громадський транспорт
Метро в "червоних" зонах працює
Фото: УНІАН

У "жовтій" зоні перебуває Київ і ще 14 областей:

  • Вінницька;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Івано-Франківська;
  • Кіровоградська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька.

Усього дві області України опинилися в "помаранчевій" зоні — Закарпатська й Одеська.

блокпости, перевірка на блокпостах, поліція, карантин на блокпостах, міжобласні перевезення
Проїхати між областями можна з COVID-сертифікатами
Фото: Нацполiцiя Украiни

Нагадаємо, що "жовта" зона передбачає низку обмежень. У цих областях забороняється:

  • працювати навчальним закладам, якщо більше половини учнів і педагогів пішли на самоізоляцію;
  • працювати навчальним закладам, якщо навчальний персноал не щепився щонайменше однією дозою вакцини від коронавірусу;
  • проводити масові заходи;
  • відвідувати кінотеатри, театри й установи культури;
  • працювати ресторанам, барам і кафе, а також спортзалам і басейнам;
  • здійснювати міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діятимуть, якщо в людей буде один із таких документів :

  • жовтий COVID-сертифікат щодо отримання однієї дози вакцини або паперова довідка 063-О (діють 30 днів);
  • зелений COVID-сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу (діє 365 днів);
  • міжнародний сертифікат вакцинації (діє 365 днів);
  • іноземний сертифікат щодо вакцинації препаратами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів).

Фокус докладно розбирав усі обмеження, які уряд України запровадив у "червоних" і "жовтих" зонах.

Минулої доби в Україні коронавірусом заразилися понад 8 тис. людей, померло від хвороби 356 українців.

Також Фокус писав, як отримати 1000 гривень за вакцинацію від COVID-19 і куди можна витратити ці гроші.