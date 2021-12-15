Статистика коронавірусу станом на 15 грудня: 8 109 нових випадків COVID-19 і 356 померлих
З коронавірусною інфекцією або підозрою на зараження госпіталізували 2 280 людей. COVID-19 за добу також виявили у 707 дітей.
В Україні минулої доби медики зафіксували 8 109 нових випадків зараження коронавірусом. Свіжу статистику щодо захворюваності публікує пресслужба МОЗ.
Протягом минулого дня з коронавірусом чи підозрою на зараження госпіталізували 2 280 людей, а жертвами COVID-19 стали 356 українців.
Крім цього, як розповідають у МОЗ, коронавірусну інфекцію також виявили у 707 дітей і 182 медичних працівників.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 8 109 осіб;
- одужали — 26 307 осіб;
- летальні випадки — 356;
- госпіталізації — 2 280.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 8 грудня — 2 449;
- 9 грудня — 2 551.
- 10 грудня — 2 307;
- 11 грудня — 2 566.
- 12 грудня — 1 456;
- 13 грудня — 1 123;
- 14 грудня — 2 280.
Згідно зі статистикою МОЗ, медики протягом доби зробили 79 090 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 38 008;
- методом ІФА — 8 984;
- експрес-тести на антиген — 32 098.
Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 стали Київ, Полтавська та Запорізька області:
- Київ — 1 247 випадків;
- Полтавська область — 568 випадків;
- Запорізька область — 456 випадків;
- Волинська область — 402 випадки;
- Черкаська область — 394 випадки.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 3 578 557 осіб;
- одужали — 3 259 316 осіб;
- летальні випадки — 91 958;
- зроблено ПЛР-тестів — 16 371 425.
У МОЗ зазначили, що за минулу добу в Україні зроблено 142 291 щеплення від коронавірусної інфекції. Одну дозу препарату отримали 47 137 пацієнтів, повний курс вакцинації пройшли 95 784 осіб.
Системний аналітик Євген Істребін, зі свого боку, повідомив, що в Україні колосально впали темпи вакцинації від коронавірусу. За добу здебільшого роблять 130 тисяч щеплень, хоча на піку імунізації було майже 260 тисяч.
На сьогоднішній день в Україні на складах зберігається 8,8 млн залишкових доз препарату від COVID-19, проте влада поки не дозволяє введення бустерних вакцин.
"У наших медпрацівників уже минуло майже 180 днів, але їм бустер не дозволяють… Те саме стосується і літніх людей 60+. Дехто закінчив курс вакцинації в травні, вже 7-й місяць пішов після закінчення курсу", — додав Євген Істребін.
За словами системного аналітика, людей з групи ризику прищеплювали AstraZeneca, а рівень захисту препарату через півроку після вакцинації практично нульовий перед штамом коронавірусу "Омікрон".
Зазначимо, що раніше Володимира Зеленського просили скасувати "примусову вакцинацію" від коронавірусу в Україні. На сайті глави держави опублікували дві петиції, в яких президента закликали скасувати імунізацію населення від COVID-19, карантин та обов'язкове носіння масок.
Також у МОЗ розповідали, як українцям можна отримати третю бустерну дозу вакцини від коронавірусу. За словами головного санітарного лікаря, додаткову вакцинацію українці зможуть пройти за 28-90 днів після отримання другої дози препарату.