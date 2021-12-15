Статистика коронавірусу станом на 15 грудня: 8 109 нових випадків COVID-19 і 356 померлих

З коронавірусною інфекцією або підозрою на зараження госпіталізували 2 280 людей. COVID-19 за добу також виявили у 707 дітей.

В Україні минулої доби медики зафіксували 8 109 нових випадків зараження коронавірусом. Свіжу статистику щодо захворюваності публікує пресслужба МОЗ.

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Протягом минулого дня з коронавірусом чи підозрою на зараження госпіталізували 2 280 людей, а жертвами COVID-19 стали 356 українців.

Крім цього, як розповідають у МОЗ, коронавірусну інфекцію також виявили у 707 дітей і 182 медичних працівників.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 8 109 осіб;

одужали — 26 307 осіб;

летальні випадки — 356;

госпіталізації — 2 280.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

8 грудня — 2 449;

9 грудня — 2 551.

10 грудня — 2 307;

11 грудня — 2 566.

12 грудня — 1 456;

13 грудня — 1 123;

14 грудня — 2 280.

Згідно зі статистикою МОЗ, медики протягом доби зробили 79 090 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 38 008;

методом ІФА — 8 984;

експрес-тести на антиген — 32 098.

Лідерами з нових випадків зараження COVID-19 стали Київ, Полтавська та Запорізька області:

Київ — 1 247 випадків;

Полтавська область — 568 випадків;

Запорізька область — 456 випадків;

Волинська область — 402 випадки;

Черкаська область — 394 випадки.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 3 578 557 осіб;

одужали — 3 259 316 осіб;

летальні випадки — 91 958;

зроблено ПЛР-тестів — 16 371 425.

У МОЗ зазначили, що за минулу добу в Україні зроблено 142 291 щеплення від коронавірусної інфекції. Одну дозу препарату отримали 47 137 пацієнтів, повний курс вакцинації пройшли 95 784 осіб.

[ + – ] В Україні від коронавірусу за минулу добу померло 356 людей Фото: прес-служба МОЗ

Системний аналітик Євген Істребін, зі свого боку, повідомив, що в Україні колосально впали темпи вакцинації від коронавірусу. За добу здебільшого роблять 130 тисяч щеплень, хоча на піку імунізації було майже 260 тисяч.

На сьогоднішній день в Україні на складах зберігається 8,8 млн залишкових доз препарату від COVID-19, проте влада поки не дозволяє введення бустерних вакцин.

"У наших медпрацівників уже минуло майже 180 днів, але їм бустер не дозволяють… Те саме стосується і літніх людей 60+. Дехто закінчив курс вакцинації в травні, вже 7-й місяць пішов після закінчення курсу", — додав Євген Істребін.

За словами системного аналітика, людей з групи ризику прищеплювали AstraZeneca, а рівень захисту препарату через півроку після вакцинації практично нульовий перед штамом коронавірусу "Омікрон".

[ + – ] В Україні впали темпи вакцинації від коронавірусу

Зазначимо, що раніше Володимира Зеленського просили скасувати "примусову вакцинацію" від коронавірусу в Україні. На сайті глави держави опублікували дві петиції, в яких президента закликали скасувати імунізацію населення від COVID-19, карантин та обов'язкове носіння масок.

Також у МОЗ розповідали, як українцям можна отримати третю бустерну дозу вакцини від коронавірусу. За словами головного санітарного лікаря, додаткову вакцинацію українці зможуть пройти за 28-90 днів після отримання другої дози препарату.