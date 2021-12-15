Статистика коронавируса на 15 декабря: 8109 новых случаев COVID-19 и 356 умерших
С коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение госпитализировали 2280 человек. COVID-19 за сутки также выявили у 707 детей.
В Украине за минувшие сутки медики зафиксировали 8109 новых случаев заражения коронавирусом. Свежую статистику по заболеваемости публикует пресс-служба Минздрава.
В течение минувшего дня с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 2280 человек, а жертвами COVID-19 стали 356 украинцев.
Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, коронавирусную инфекцию также выявили у 707 детей и 182 медицинских работников.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 8109 человек;
- выздоровело — 26307 человек;
- летальные случаи — 356;
- госпитализации — 2280.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 8 декабря — 2 449;
- 9 декабря — 2 551.
- 10 декабря — 2 307;
- 11 декабря — 2 566.
- 12 декабря — 1456;
- 13 декабря — 1123;
- 14 декабря — 2280.
Согласно статистике Минздрава, медики в течение суток сделали 79090 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:
- методом ПЦР — 38008;
- методом ИФА — 8984;
- экспресс-тесты на антиген — 32098.
Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 стали Киев, Полтавская и Запорожская области:
- Киев — 1247 случаев;
- Полтавская область — 568 случаев;
- Запорожская область — 456 случаев;
- Волынская область — 402 случая;
- Черкасская область — 394 случая.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3578557 человек;
- выздоровело — 3259316 человек;
- летальные случаи — 91958;
- сделано ПЦР-тестов — 16371425.
В Минздраве отметили, что за минувшие сутки в Украине сделана 142291 прививка от коронавирусной инфекции. Одну дозу препарата получили 47137 пациентов, полный курс вакцинации прошли 95784 человек.
Системный аналитик Евгений Истребин, в свою очередь, сообщил, что в Украине колоссально упали темпы вакцинации от коронавируса. В сутки в среднем делают 130 тысяч прививок, хотя на пике иммунизации было около 260 тысяч.
На сегодняшний день в Украине на складах хранится 8,8 млн остаточных доз препарата от COVID-19, однако власти пока не разрешают введение бустерных вакцин.
"У наших медработников уже прошло около 180 дней, но им бустер не разрешают… То же самое касается и пожилых людей 60+ Некоторые закончили курс вакцинации в мае, уже 7-ой месяц пошел после окончания курса", — добавил Евгений Истребин.
По словам системного аналитика, людей из группы риска прививали AstraZeneca, а уровень защиты препарата через полгода после вакцинации практический нулевой перед штаммом коронавируса "Омикрон".
Отметим, что ранее Владимира Зеленского просили отменить "принудительную вакцинацию" от коронавируса в Украине. На сайте главы государства опубликовали две петиции, в которых президента призвали отменить иммунизацию населения от COVID-19, карантин и обязательное ношение масок.
Также в Минздраве рассказывали, как украинцам можно получить третью бустерную дозу вакцины от коронавируса. По словам главного санитарного врача, дополнительную вакцинацию украинцы смогут пройти через 28-90 дней после получения второй дозы препарата.