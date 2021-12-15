Статистика коронавируса на 15 декабря: 8109 новых случаев COVID-19 и 356 умерших

С коронавирусной инфекцией или подозрением на заражение госпитализировали 2280 человек. COVID-19 за сутки также выявили у 707 детей.

В Украине за минувшие сутки медики зафиксировали 8109 новых случаев заражения коронавирусом. Свежую статистику по заболеваемости публикует пресс-служба Минздрава.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В течение минувшего дня с коронавирусом или подозрением на заражение госпитализировали 2280 человек, а жертвами COVID-19 стали 356 украинцев.

Помимо этого, как рассказывают в Минздраве, коронавирусную инфекцию также выявили у 707 детей и 182 медицинских работников.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 8109 человек;

выздоровело — 26307 человек;

летальные случаи — 356;

госпитализации — 2280.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

8 декабря — 2 449;

9 декабря — 2 551.

10 декабря — 2 307;

11 декабря — 2 566.

12 декабря — 1456;

13 декабря — 1123;

14 декабря — 2280.

Согласно статистике Минздрава, медики в течение суток сделали 79090 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 38008;

методом ИФА — 8984;

экспресс-тесты на антиген — 32098.

Лидерами по новым случаям заражения COVID-19 стали Киев, Полтавская и Запорожская области:

Киев — 1247 случаев;

Полтавская область — 568 случаев;

Запорожская область — 456 случаев;

Волынская область — 402 случая;

Черкасская область — 394 случая.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3578557 человек;

выздоровело — 3259316 человек;

летальные случаи — 91958;

сделано ПЦР-тестов — 16371425.

В Минздраве отметили, что за минувшие сутки в Украине сделана 142291 прививка от коронавирусной инфекции. Одну дозу препарата получили 47137 пациентов, полный курс вакцинации прошли 95784 человек.

[ + – ] В Украине от коронавируса за минувшие сутки умерли 356 человек Фото: пресс-служба МОЗ

Системный аналитик Евгений Истребин, в свою очередь, сообщил, что в Украине колоссально упали темпы вакцинации от коронавируса. В сутки в среднем делают 130 тысяч прививок, хотя на пике иммунизации было около 260 тысяч.

На сегодняшний день в Украине на складах хранится 8,8 млн остаточных доз препарата от COVID-19, однако власти пока не разрешают введение бустерных вакцин.

"У наших медработников уже прошло около 180 дней, но им бустер не разрешают… То же самое касается и пожилых людей 60+ Некоторые закончили курс вакцинации в мае, уже 7-ой месяц пошел после окончания курса", — добавил Евгений Истребин.

По словам системного аналитика, людей из группы риска прививали AstraZeneca, а уровень защиты препарата через полгода после вакцинации практический нулевой перед штаммом коронавируса "Омикрон".

[ + – ] В Украине упали темпы вакцинации от коронавируса

Отметим, что ранее Владимира Зеленского просили отменить "принудительную вакцинацию" от коронавируса в Украине. На сайте главы государства опубликовали две петиции, в которых президента призвали отменить иммунизацию населения от COVID-19, карантин и обязательное ношение масок.

Также в Минздраве рассказывали, как украинцам можно получить третью бустерную дозу вакцины от коронавируса. По словам главного санитарного врача, дополнительную вакцинацию украинцы смогут пройти через 28-90 дней после получения второй дозы препарата.