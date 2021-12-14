"Миром правит закулисная мафия": Зеленского попросили отменить "принудительную" вакцинацию от COVID-19

Один из авторов обращения утверждает, что людей нельзя заставлять вакцинироваться под страхом невыплаты зарплаты или увольнения с работы.

Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петиции об отмене "принудительной" вакцинации от COVID-19, они набрали 25 тысяч голосов. Тексты опубликованы на сайте Офиса президента Украины.

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Первую петицию разместил 23 сентября Дмитрий Зинькевич. По состоянию на утро 14 декабря она набрала 25 121 голос и находится в статусе "ожидает рассмотрения".

Зинькевич просит главу государства и Верховную Раду отменить "принудительную" вакцинацию украинцев, поскольку у всех препаратов истек срок годности. Автор обращения утверждает, что человека нельзя заставлять вакцинироваться, пугая увольнением или невыплатой зарплаты на рабочем месте.

"Прошу президента и министра здравоохранения предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет. Мы вас поддержали на выборах — поддержите теперь и вы нас", – заключил Зинькевич.

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Вторую петицию опубликовал Юрий Ахрамейко 27 сентября. К сегодняшнему дню она набрала 25 444 подписей и тоже перешла на рассмотрение Зеленского. Этот автор обращения просит отменить карантин, ношение масок и прививки из-за их бессмысленности.

Ахрамейко предлагает оставить платную вакцинацию для тех, кто хочет прививаться. Кроме этого, он хочет, чтобы Минздрав не вел "коронавирусную" статистику, а СМИ не писали о распространении этого заболевания.

Людьми манипулируют статистикой больных и умерших, которая неправдива, убежден Ахрамейко.

"Очень много случаев, когда просят родственников умершего записать, что от ковида и за это предлагают вознаграждение и помощь в похоронах", – утверждает он.

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COVID-10 автор считает разновидностью гриппа и пневмонии.

"Есть более важные задачи в стране, нужно в первую очередь думать, как все внешние долги возвращать, а не набирать каждый год новые", – напомнил Ахрамейко президенту.

В конце текста автор пишет, что если петиция наберет 25 тыс. голосов, а Зеленский ее не рассмотрит, то значит "настоящей демократии нет, а миром управляет закулисная мафия, а не здравый смысл".

Напомним, что к 13 декабря в Украине коронавирусом заразились более 4 тыс. человек. За все время эпидемии от COVID-19 умерли более 91,2 тыс. человек.

В России губернатор Забайкальского края Александр Осипов придумал способ вакцинировать максимальное количество людей. Он предложил привлекать военных к перекрытию жилых и прививать жителей региона по спискам.

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