"Оцепляйте кварталы и вакцинируйте всех": губернатор Забайкалья дал распоряжение относительно COVID-вакцинации

Чиновник призвал "обеспечить вакцинацию самым решительным способом".

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов придумал способ ускорить темпы вакцинации населения. Сегодня во время оперативного совещания с членами правительства региона глава Забайкалья дал поручение "самым решительным способом восстановить темпы вакцинации", вплоть до оцепления кварталов и вакцинирования людей по спискам.

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"Прошу обратить внимание на мою просьбу, на поручение в начале совещания, которую высказал обо всех средствах и способах для того, чтобы обеспечить нужные темпы вакцинации. Хотите – придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, кто там, какие группы и территории не вакцинированы, какими методами убедить заставить, чтобы мы обеспечили здоровье населения. Делайте что угодно, согласовывайте с федеральным центром", — сказал губернатор.

Также Осипов призвал подопечных не медлить с принятием решений, а "обеспечить вакцинацию решительным способом", предложив также "совершать подомовые обходы".

Как стало известно на совещании, по темпам вакцинации от коронавируса Забайкальский край переместился с третьего на шестое место среди регионов Дальневосточного федерального округа.

По состоянию на 12 декабря в Забайкальском крае вакцинировано первой дозой 539 757 человек, двумя дозами – 475 660 человек. Численность населения составляет примерно 1053485 человек.

Вакцинация от коронавируса в России

По данным Стопкоронавирус.рф по состоянию на 10 декабря первую дозу вакцины от коронавируса в России получили 74,2 млн россиян, две – 67,3 млн человек. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 55,7% (его оперштаб рассчитывает по специальной модели, которая учитывает также тех, кто переболел ковидом не раньше полугода назад). Лидером по этому показателю является аннексированный в Украины Севастополь — первый регион, достигший запланированного уровня еще на прошлой неделе, там коллективный иммунитет достиг 83,7%. Выше 72% показатель в Москве, Подмосковье, Карелии, Санкт-Петербурге, Туве и Чукотке.

Ранее Фокус писал о том, что россияне едут в Сербию за американской вакциной от коронавируса.