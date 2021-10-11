Россияне едут в Сербию за американской вакциной от коронавируса

В Сербии доступен широкий выбор вакцин западного производства, а российский "Спутник V" не одобрен ВОЗ и не дает возможности беспрепятственно путешествовать.

Затянувшаяся проверка российской вакцины разочаровала многих жителей РФ, и, после того, как в сентябре ВОЗ объявила об очередной отсрочке, люди решили прибегнуть к другому решению. Об этом сообщает Euronews.

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"Спутник V", которую Владимир Путин назвал первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19, была выпущена в августе 2020 года, она одобрена в 70 странах, в т.ч. в Сербии. Однако ВОЗ все еще не одобрила "Спутник" из-за того, что во время инспекции на одном из заводов-изготовителей были обнаружены несоответствия международным стандартам.

Сербия, которая не входит в Евросоюз, — стала удобной страной для тех россиян, которые хотят привиться международно признанной вакциной, поскольку между РФ и Сербией действует безвизовое соглашение.

В последнее время количество организованных туров для россиян резко увеличилось, русскую речь можно слышать в отелях, ресторанах и пунктах вакцинации Белграда.

Когда в России появилась вакцина собственного производства, для семьи Павловых, как и многих других, это послужило поводом для национальной гордости. Однако узнав, что прививка "Спутником" не позволит беспрепятственно путешествовать, 54-летняя Надежда решила на выходных съездить в Сербию.

"Мы привились Pfizer, потому что хотим путешествовать по миру", — объясняет жительница РФ. По словам ее 55-летнего мужа Виталия, он хочет, чтобы "для него был открыт весь мир, а не только несколько стран", с которыми действуют безвизовые соглашения.

Ассоциация туроператоров России сообщает, что пакетные туры для вакцинации западными вакцинами появились на рынке в середине сентября.

На минувшей неделе представители ВОЗ заявили, что юридические сложности, которые мешают изучить "Спутник V", "будут улажены в скором времени".

По словам заместителя гендиректора ВОЗ Марианджелы Симао, помимо инспекций мест производства, существуют и другие сложности, связанные с изучением российской вакцины, в т.ч. отсутствие полной научной информации.

Кроме ВОЗ, Sputnik V все еще не одобрило Европейское агентство лекарственных средств.

Ранее Фокус сообщал, что США запретят въезд иностранцам, которые привились "Спутником V". Во въезде будут отказывать людям, которые вакцинированы препаратами, не одобренными ВОЗ или американскими властями.