США запретят въезд иностранцам, которые вакцинировались "Спутником V", — The Washington Post

В России раскритиковали решение властей США, назвав "Спутник V" безопасной и эффективной вакциной.

Во въезде на территорию США будут отказывать тем гражданам, которые вакцинировались препаратами, не одобренными ВОЗ или американскими властями. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Новые ограничения, которые вступят в силу в ноябре, коснутся также граждан, которые получили российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V".

"Это большая проблема для российских путешественников и для людей в других странах, получивших "Спутник V". Россия упустила возможность использовать эту вакцину как дипломатический инструмент", — прокомментировала нововведения США профессор Университета Содружества Вирджинии Джудит Твигг.

Запрет на въезд в США вакцинированным "Спутником V" — реакция РФ

На ограничения уже отреагировали в Российском фонде прямых инвестиций, который выступил главным инвестором в разработке и производстве вакцины "Спутник V". Руководство фонда назвало российскую вакцину эффективной и безопасной, а сам препарат "одобрен в 70 странах, где проживает более 4 миллиардов человек".

"Мы выступаем против попыток политизировать глобальную борьбу против COVID-19 и дискриминировать эффективные вакцины ради краткосрочных политических или экономических выгод", — говорится в заявлении РФПИ.

Журналисты The WP отмечают, что ограничения коснутся не только граждан Российской Федерации, поскольку препарат от коронавируса "Спутник V" закупали и другие страны — всего закуплено почти 450 млн доз.

Посольство РФ в Вашингтоне отказалось комментировать американским журналистам новую политику США относительно ужесточения правил въезда иностранцев.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС отложил одобрение вакцины "Спутник V". Высокопоставленные источники уверяют, что Москва не предоставила европейским регуляторам данные клинических испытаний, из-за чего процедура одобрения вакцины от COVID-19 "Спутник V" была отложена до сентября.

Также Фокус рассказывал, что Словакия отказалась от "Спутника V". Лишь 8 тысяч жителей Словакии успели привиться российской вакциной от COVID-19. Остальные 160 тысяч доз "Спутник V" власти страны планируют продать или передать нуждающейся стране.