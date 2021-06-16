ЕС отложил утверждение российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", — Reuters

По словам высокопоставленных источников, Москва не предоставила необходимые данные клинических испытаний органу надзора за лекарственными средствами ЕС.

Европейский Союз отложил вопрос утверждения российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" как минимум до сентября.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, РФ пропустила дедлайн для предоставления необходимых данных клинических испытаний органу надзора за лекарственными средствами ЕС, из-за чего вопрос утверждения вакцины "Спутник V" внутри Евросоюза будет отложен на несколько месяцев.

"Утверждение "Спутник V" будет отложено, вероятно, до сентября, может быть, до конца года", — заявил один из европейских чиновников.

Как утверждает другой инсайдер, разработчик вакцины — российский институт Гамалея — обещал предоставить данные клинических испытаний на следующей неделе или к концу июня.

В РФ рассчитывают, что Европейский Союз одобрит препарат от коронавируса "Спутник V" в течение следующих двух месяцев.

Reuters также напоминает, что правительство Германии под руководством Ангелы Меркель провело переговоры о возможной закупке российской вакцины "Спутник V", но любые поставки должны быть заранее одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Ранее Фокус рассказывал, что в Турцию прибыл самолет с первой партией "Спутник V". В Минздраве страны утверждали, что Анкара договорилась о поставках 50 млн доз российской вакцины от COVID-19.

Также Фокус сообщал, что Чехия отказалась от покупки "Спутника V". Власти Чехии решили не закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" после дипломатического скандала и высылки дипломатов.