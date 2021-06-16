ЄС відклав затвердження російської вакцини від COVID-19 "Супутник V", — Reuters

За словами високопоставлених джерел, Москва не надала необхідні дані клінічних випробувань органу нагляду за лікарськими засобами ЄС.

Європейський Союз відклав питання затвердження російської вакцини від COVID-19 "Супутник V" мінімум до вересня.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

За даними журналістів, РФ пропустила дедлайн для надання необхідних даних клінічних випробувань органу нагляду за лікарськими засобами ЄС, через що питання затвердження вакцини "Супутник V" всередині Євросоюзу буде відкладене на кілька місяців.

"Затвердження "Супутник V" буде відкладене, ймовірно, до вересня, може, до кінця року", — заявив один з європейських чиновників.

Як стверджує інший інсайдер, розробник вакцини — російський інститут Гамалія — обіцяв надати дані клінічних випробувань на наступному тижні або до кінця червня.

В РФ розраховують, що Європейський Союз схвалить препарат від коронавірусу "Супутник V" протягом наступних двох місяців.

Reuters також нагадує, що уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель провів переговори про можливу закупівлю російської вакцини "Супутник V", але будь-які поставки повинні бути заздалегідь схвалені Європейським агентством із лікарських засобів (EMA).

Раніше Фокус розповідав, що до Туреччини прибув літак із першою партією "Супутник V". У МОЗ країни стверджували, що Анкара домовилася про постачання 50 млн доз російської вакцини від COVID-19.

Також Фокус повідомляв, що Чехія відмовилася від покупки "Супутника V". Влада Чехії вирішила не купувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" після дипломатичного скандалу та висилки дипломатів.