Самолет с первой партией Sputnik V прибыл в Турцию

Министр здравоохранения Турции еще в апреле заявлял, что будет доставлено 50 миллионов доз этой вакцины

Самолет с первой партией российской вакцины против коронавируса Sputnik V приземлился в аэропорту Анкара Эсенбога. Об этом сообщает Haber7.

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Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявлял в апреле, в течение 6 месяцев будет доставлено 50 миллионов доз вакцины Sputnik V.

Министр Коджа заявил, что всего, до конца июня будет доставлено 30 миллионов доз. Между двумя странами было подписано соглашение о производстве вакцины Sputnik V, разработанной Россией против СOVID-19 в Турции.

Ранее сообщалось, что в Турцию будет доставлено 12 миллионов вакцин BioNTech до 20 июня. Министр отметил, что если поставки не сорвутся, то вакцинировать людей в возрасте от 20 лет начнут вакцинировать уже в конце июня.

А масочный режим будут отменять только когда по меньшей мере 60% населения получит вакцину.

На сегодняшний день Турция делает уколы Sinovac и BioNTech, скоро начнет делать прививки и российским Sputnik V. Однако уже в сентябре Турция собирается запустить в производство собственную вакцину.

Вакцина против, разработанная турецкими учеными, была признана Всемирной организацией здравоохранения в начале мая.

По подсчетам Министерства здравоохранения, более 16,64 миллиона человек в Турции уже получили первую дозу вакцины, а более 12,56 миллиона человек прошли полную вакцинацию.