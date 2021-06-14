Літак з першою партією Sputnik V прибув до Туреччини

Міністр охорони здоров'я Туреччини ще в квітні заявляв, що буде доставлено 50 мільйонів доз цієї вакцини.

Літак з першою партією російської вакцини проти коронавірусу Sputnik V приземлився в аеропорту Анкара Есенбога. Про це повідомляє Haber7.

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Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа заявляв у квітні, протягом 6 місяців буде доставлено 50 мільйонів доз вакцини Sputnik V.

Міністр Коджа заявив, що все, до кінця червня буде доставлено 30 мільйонів доз. Між двома країнами було підписано угоду про виробництво вакцини Sputnik V, розробленої Росією проти СOVID-19 в Туреччині.

Раніше повідомлялося, що в Туреччину буде доставлено 12 мільйонів вакцин BioNTech до 20 червня. Міністр зазначив, що якщо поставки не зірвуться, то вакцинувати людей віком від 20 років почнуть вакцинувати вже в кінці червня.

А масковий режим будуть скасовувати тільки коли щонайменше 60% населення отримає вакцину.

На сьогодні Туреччина робить уколи Sinovac і BioNTech, скоро почне робити щеплення і російським Sputnik V. Однак вже у вересні Туреччина збирається запустити у виробництво власну вакцину.

Вакцина, розроблена турецькими вченими, була визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я на початку травня.

За підрахунками Міністерства охорони здоров'я, більше 16,64 мільйона осіб в Туреччині вже отримали першу дозу вакцини, а більш 12,56 мільйона осіб пройшли повну вакцинацію.