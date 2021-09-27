США заборонять в'їзд іноземцям, які вакцинувалися "Супутником V", — The Washington Post

У Росії розкритикували рішення влади США, назвавши "Супутник V" безпечною й ефективною вакциною.

У в'їзді на територію США будуть відмовляти тим громадянам, які вакцинувалися препаратами, що не схвалені ВООЗ або американською владою. Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Нові обмеження, які вступлять у силу в листопаді, торкнуться також громадян, які отримали російську вакцину від COVID-19 "Супутник V".

"Це велика проблема для російських мандрівників і для людей в інших країнах, які отримали "Супутник V". Росія упустила можливість використовувати цю вакцину як дипломатичний інструмент", — прокоментувала нововведення США професорка Університету Співдружності Вірджинії Джудіт Твіггі.

Заборона на в'їзд у США вакцинованих "Супутником V" — реакція РФ

На обмеження вже відреагували в Російському фонді прямих інвестицій, який виступив головним інвестором у розробці та виробництві вакцини "Супутник V". Керівництво фонду назвало російську вакцину ефективною та безпечною, а сам препарат "схваленим у 70 країнах, де проживає понад 4 мільярди чоловік".

"Ми виступаємо проти спроб політизувати глобальну боротьбу проти COVID-19 і дискримінувати ефективні вакцини заради короткострокових політичних або економічних вигод", — йдеться в заяві РФПІ.

Журналісти The WP відзначають, що обмеження торкнуться не тільки громадян Російської Федерації, оскільки препарат від коронавірусу "Супутник V" закуповували й інші країни — всього закуплено майже 450 млн доз.

Посольство РФ у Вашингтоні відмовилося коментувати американським журналістам нову політику США щодо посилення правил в'їзду іноземців.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС відклав схвалення вакцини "Супутник V". Високопоставлені джерела запевняють, що Москва не надала європейським регуляторам дані клінічних випробувань, через що процедура схвалення вакцини від COVID-19 "Супутник V" була відкладена до вересня.

Також Фокус розповідав, що Словаччина відмовилася від "Супутника V". Лише 8 тисяч жителів Словаччини встигли зробити щеплення російською вакциною від COVID-19. Решта 160 тисяч доз "Супутник V" влада країни планує продати або передати країні, яка їх потребує.