"Один великий конфуз": Словаччина відмовилася від російської вакцини "Супутник V"

Тільки 8 тисяч жителів країни зробили щеплення російським препаратом від коронавірусу, а решта 160 тисяч доз вакцини Супутник V хочуть продати або передати іншим державам.

Уряд Словаччини вирішив позбутися від російської вакцини проти COVID-19 "Супутник V" через низький попит на імунізацію цим препаратом серед населення, передає Reuters.

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Масштабна вакцинація від COVID-19 стартувала в Словаччині в червні 2021 року після тривалої затримки, викликаної тривалими суперечками і політичною кризою.

За даними уряду Словаччини, трохи більше 14 тисяч осіб записалися на імунізацію, і тільки 8 004 — отримали дозу російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Чиновники вирішили позбутися залишків препарату на тлі низького попиту на імунізацію серед населення саме цим препаратом: 160 тисяч доз препарату можуть продати або передати іншим країнам. Свій інтерес до російської вакцини вже проявили Аргентина, Албанія, Боснія, Чорногорія і Північна Македонія.

Міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик у коментарі журналістам заявив, що рішення про перепродаж російської вакцини від COVID-19 "Супутник V" підтримали ще три члени уряду, а закупівлю препарату він назвав "великим конфузом" для країни.

"Я кілька разів говорив, що покупка російської вакцини й управління закупівлею вакцини було одним великим конфузом, але ми повинні дивитися вперед і вирішувати, що робити з вакциною, перш ніж вона закінчиться термін її дії", — підкреслив глава Мінфіну.

Міністр закордонних справ Іван Корчок заявив, що Словаччина готова допомогти вакциною від COVID-19 іншим країнам, якщо місцеве МОЗ оголосить про надлишок препарату. Він також припустив, що препарат від коронавірусної інфекції можуть виділити країнам Західних Балкан або Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що ЄС відклав затвердження російської вакцини "Супутник V". За словами високопоставлених джерел, Москва не надала дані клінічних випробувань органу нагляду за лікарськими засобами ЄС, тому процедуру можуть відкласти до осені 2021 року.

Також Фокус розповідав, що Чехія відмовилася від російської вакцини "Супутник V". Таке рішення ухвалили через дипломатичний скандал, висилки дипломатів і звинувачення проти російських розвідників, які можуть бути причетні до вибухів на військових складах у Чехії.