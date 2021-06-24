"Один большой конфуз": Словакия отказалась от российской вакцины "Спутник V"

Только 8 тысяч жителей страны привились российским препаратом от коронавируса, а остальные 160 тысяч доз вакцины Спутник V хотят продать или передать другим государствам.

Правительство Словакии решило избавиться от российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" из-за низкого спроса на иммунизацию этим препаратом среди населения, передает Reuters.

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Масштабная вакцинация от COVID-19 стартовала в Словакии в июне 2021 года после длительной задержки, вызванной длительных споров и политического кризиса.

По данным правительства Словакии, чуть больше 14 тысяч человек записались на иммунизацию, и только 8004 — получили дозу российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Чиновники решили избавиться от остатков препарата на фоне низкого спроса на иммунизацию среди населения именно этим препаратом: 160 тысяч доз препарата могут продать или передать другим странам. Свой интерес к российской вакцине уже проявили Аргентина, Албания, Босния, Черногория и Северная Македония.

Министр экономики Словакии Рихар Сулик в комментарии журналистам заявил, что решение о перепродаже российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" поддержали еще три члена правительства, а закупку препарата он назвал "большим конфузом" для страны.

"Я несколько раз говорил, что покупка российской вакцины и управление закупкой вакцины было одним большим конфузом, но мы должны смотреть вперед и решать, что делать с вакциной, прежде чем она истечет срок ее действия", — подчеркнул глава Минфина.

Министр иностранных дел Иван Корчок заявил, что Словакия готова помочь вакциной от COVID-19 другим странам, если местный Минздрав объявит об избытке препарата. Он также предположил, что препарат от коронавирусной инфекции могут выделить странам Западных Балкан или Украине.

Ранее Фокус сообщал, что ЕС отложил утверждение российской вакцины "Спутник V". По словам высокопоставленных источников, Москва не предоставила данные клинических испытаний органу надзора за лекарственными средствами ЕС, поэтому процедуру могут отложить до осени 2021 года.

Также Фокус рассказывал, что Чехия отказалась от российской вакцины "Спутник V". Такое решение приняли из-за дипломатического скандала, высылки дипломатов и обвинений против российских разведчиков, которые могут быть причастны к взрывам на военных складах в Чехии.