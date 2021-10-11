Росіяни їдуть до Сербії за американською вакциною від коронавірусу

У Сербії доступний широкий вибір вакцин західного виробництва, а російський "Супутник V" не схвалений ВООЗ і не дає можливості безперешкодно подорожувати.

Тривала перевірка російської вакцини розчарувала багатьох жителів РФ, і, після того, як у вересні ВООЗ оголосила про чергове відтермінування, люди вирішили вдатися до іншого рішення. Про це повідомляє Euronews.

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"Супутник V", яку Володимир Путін назвав першою в світі зареєстрованою вакциною проти COVID-19, була випущена в серпні 2020 року, вона схвалена в 70 країнах, зокрема в Сербії. Однак ВООЗ все ще не схвалила "Супутник" через те, що під час інспекції на одному із заводів-виготовлювачів були виявлені невідповідності міжнародним стандартам.

Сербія, яка не входить до Євросоюзу, — стала зручною країною для тих росіян, які хочуть зробити щеплення міжнародно визнаною вакциною, оскільки між РФ і Сербією діє безвізова угода.

Останнім часом кількість організованих турів для росіян різко збільшилася, російську мову можна чути в готелях, ресторанах і пунктах вакцинації Белграда.

Коли в Росії з'явилася вакцина власного виробництва, для сім'ї Павлових, як і багатьох інших, це слугувало приводом для національної гордості. Однак дізнавшись, що щеплення "Супутником" не дозволить безперешкодно подорожувати, 54-річна Надія вирішила на вихідних з'їздити в Сербію.

"Ми зробили щеплення Pfizer, тому що хочемо подорожувати по світу", — пояснює мешканка РФ. За словами її 55-річного чоловіка Віталія, він хоче, щоб "для нього був відкритий весь світ, а не тільки кілька країн", з якими діють безвізові угоди.

Асоціація туроператорів Росії повідомляє, що пакетні тури для вакцинації західними вакцинами з'явилися на ринку в середині вересня.

На минулому тижні представники ВООЗ заявили, що юридичні складності, які заважають вивчити "Супутник V", "будуть улагоджені незабаром".

За словами заступника гендиректора ВООЗ Маріанджела Сімао, крім інспекцій місць виробництва, існують й інші складності, пов'язані з вивченням російської вакцини, зокрема відсутність повної наукової інформації.

Крім ВООЗ, Sputnik V все ще не схвалив Європейське агентство лікарських засобів.

Раніше Фокус повідомляв, що США заборонять в'їзд іноземцям, які зробили щеплення "Супутником V". У в'їзді будуть відмовляти людям, які вакциновані препаратами, що не схвалені ВООЗ або американською владою.