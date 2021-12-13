"Оточуйте квартали та вакцинуйте всіх за списками": губернатор Забайкалля дав розпорядження щодо COVID-вакцинації

Чиновник закликав "забезпечити вакцинацію найрішучішим способом".

Губернатор Забайкальського краю Олександр Осіпов вигадав спосіб пришвидшити темпи вакцинації населення. Сьогодні під час оперативної наради з членами уряду регіону глава Забайкалля дав доручення "найрішучішим способом відновити темпи вакцинації", аж до оточення кварталів і вакцинування людей за списками.

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"Прошу звернути увагу на моє прохання, на доручення на початку наради, яке висловив про всі засоби та способи для того, щоб забезпечити потрібні темпи вакцинації. Хочете — вигадайте там, квартали оточуйте разом із Росспоживнаглядом і військовими та вакцинуйте всіх за списками. Продумуйте, хто там, які групи та території не вакциновані, якими методами переконати, примусити, щоб ми забезпечили здоров'я населення. Робіть будь-що, узоджуйте з федеральним центром", — сказав губернатор.

Також Осіпов закликав підопічних не зволікати з ухваленням рішень, а "забезпечити вакцинацію найрішучішим способом", запропонувавши також "робити подомові обходи".

Як стало відомо під час наради, за темпами вакцинації від коронавірусу Забайкальський край перемістився з третього на шосте місце серед регіонів Далекосхідного федерального округу.

Станом на 12 грудня в Забайкальському краї вакциновано першою дозою 539 757 осіб, двома дозами — 475 660 осіб. Чисельність населення становить приблизно 1 053 485 осіб.

Вакцинація від коронавірусу в Росії

За даними Стопкоронавірус.рф станом на 10 грудня першу дозу вакцини від коронавірусу в Росії отримали 74,2 млн росіян, дві — 67,3 млн осіб. Рівень колективного імунітету в країні становить 55,7% (його оперштаб розраховує за спеціальною моделлю, яка враховує також тих, хто перехворів ковідом не раніше ніж півроку тому). Лідером за цим показником є анексований в України Севастополь — перший регіон, який досягнув запланованого рівня ще минулого тижня, там колективний імунітет досяг 83,7%. Вище 72% показник у Москві, Підмосков'ї, Карелії, Санкт-Петербурзі, Туві та на Чукотці.

Раніше Фокус писав про те, що росіяни їдуть у Сербію за американською вакциною від коронавірусу.