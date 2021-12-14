"Світом править закулісна мафія": Зеленського попросили скасувати "примусову" вакцинацію від COVID-19

Один з авторів звернення стверджує, що людей не можна змушувати вакцинуватися під страхом невиплати зарплати чи звільнення з роботи.

Президент України Володимир Зеленський має розглянути петиції про скасування "примусової" вакцинації від COVID-19, вони набрали 25 тисяч голосів. Тексти надруковані на сайті Офісу президента України.

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Першу петицію розмістив 23 вересня Дмитро Зінькевич. Станом на ранок 14 грудня вона набрала 25 121 голос і перебуває у статусі "очікує розгляду".

Зінькевич просить главу держави та Верховну Раду скасувати "примусову" вакцинацію українців, оскільки у всіх препаратів минув термін придатності. Автор звернення стверджує, що людину не можна змушувати вакцинуватися, лякаючи звільненням чи невиплатою зарплати на робочому місці.

"Прошу президента та міністра охорони здоров'я надати людям право обирати, хочуть вони вакцинуватися чи ні. Ми вас підтримали на виборах — підтримайте тепер і ви нас", — сказав Зінькевич.

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Другу петицію опублікував Юрій Ахрамейко 27 вересня. До сьогодні вона набрала 25 444 підписів і теж перейшла на розгляд Зеленського. Цей автор звернення просить скасувати карантин, носіння масок і щеплення через їхню безглуздість.

Ахрамейко пропонує залишити платну вакцинацію для тих, хто хоче щепитися. Крім цього, він хоче, щоб МОЗ не вело "коронавірусну" статистику, а ЗМІ не писали про поширення цього захворювання.

Людьми маніпулюють статистикою хворих і померлих, яка є неправдивою, переконаний Ахрамейко.

"Дуже багато випадків, коли просять родичів померлого записати, що від ковіду й за це пропонують винагороду та допомогу на похороні", — стверджує він.

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COVID-10 автор вважає різновидом грипу та пневмонії.

"Є важливіші завдання в країні, треба насамперед думати, як усі зовнішні борги повертати, а не набирати щороку нові", — нагадав Ахрамейко президенту.

Наприкінці тексту автор пише, що якщо петиція набере 25 тис. голосів, а Зеленський її не розгляне, то значить "справжньої демократії немає, а світом керує закулісна мафія, а не здоровий глузд".

Нагадаємо, що станом на 13 грудня в Україні коронавірусом заразилися понад 4 тис. людей. За весь час епідемії від COVID-19 померли понад 91,2 тис. осіб.

У Росії губернатор Забайкальського краю Олександр Осіпов вигадав спосіб вакцинувати максимальну кількість людей. Він запропонував залучати військових до перекриття житлових і прищеплювати мешканців регіону за списками.

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