В России отбывают наказание 2000 украинцев, – Денисова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, выступая на 20-й конференции Альянса по противодействию торговле людьми ОБСЕ, заявила, что за рубежом отбывают наказание в местах лишения свободы около 7000 граждан Украины, в том числе 2000 на территории Российской Федерации.

Об этом омбудсмен написала в Facebook.

"Среди них есть граждане – жертвы торговли людьми – которые были привлечены к перевозке и распространения наркотических средств на территории иностранных государств", – заявила Денисова.

Она отметила, что за последние четыре года по указанным фактам Национальной полицией расследовалось 222 уголовных дела.

Ранее Людмила Денисова заявила, что в Украине вскоре будет создана специальная комиссия по поиску пропавших без вести и пленных на Донбассе.