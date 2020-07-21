Статистика коронавируса в Украине на 21 июля: число инфицированных превысило 60 тысяч

По состоянию на утро 21 июля в Украине зафиксировано 60 166 случаев коронавируса.

Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

За последние сутки выявлено 673 новых случая (накануне было 651).

Скончалось 20 человек. Общее число летальных исходов – 1518.

Вылечилось 32 199 больных (+760 за сутки). Количество активных случаев COVID-19 составляет 26 449 (-107).

В пятерку лидеров по числу заболевших за все время эпидемии вошли Киев (7034 пациентов), Львовская (8229), Черновицкая (5363), Ровенская (5183) и Закарпатская (4518) области.

Статистика по регионам:

– Львовская область – 8229 заболевших (114 за сутки);

– Киев – 7034 (73);

– Черновицкая – 5363 (31);

– Ровенская – 5183 (39);

– Закарпатская – 4518 (78);

– Ивано–Франковская – 3611 (75);

– Киевская – 3332 (24);

–Волынская – 3318 (37);

– Харьковская – 3082 (49);

– Одесская – 2638 (65);

– Тернопольская – 2466 (10);

– Винницкая – 2330 (13);

– Житомирская – 1609 (7);

– Днепропетровская – 1224 (15);

– Хмельницкая – 991 (11);

– Черкасская – 847 (2);

– Донецкая – 797 (3);

– Кировоградская – 686 (4);

– Запорожская – 682 (4);

– Черниговская – 649 (7);

– Николаевская – 524 (2);

– Сумская – 371 (0);

– Полтавская – 356 (3);

– Херсонская – 216 (3);

Луганская – 110 (4).

В статистику не включены данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.

Отметим, по состоянию на 19 июля в Украине было зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за сутки. По состоянию на 20 июля в Украине было зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за сутки.