Статистика коронавируса в Украине на 21 июля: число инфицированных превысило 60 тысяч
По состоянию на утро 21 июля в Украине зафиксировано 60 166 случаев коронавируса.
Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны.
За последние сутки выявлено 673 новых случая (накануне было 651).
Скончалось 20 человек. Общее число летальных исходов – 1518.
Вылечилось 32 199 больных (+760 за сутки). Количество активных случаев COVID-19 составляет 26 449 (-107).
В пятерку лидеров по числу заболевших за все время эпидемии вошли Киев (7034 пациентов), Львовская (8229), Черновицкая (5363), Ровенская (5183) и Закарпатская (4518) области.
Статистика по регионам:
– Львовская область – 8229 заболевших (114 за сутки);
– Киев – 7034 (73);
– Черновицкая – 5363 (31);
– Ровенская – 5183 (39);
– Закарпатская – 4518 (78);
– Ивано–Франковская – 3611 (75);
– Киевская – 3332 (24);
–Волынская – 3318 (37);
– Харьковская – 3082 (49);
– Одесская – 2638 (65);
– Тернопольская – 2466 (10);
– Винницкая – 2330 (13);
– Житомирская – 1609 (7);
– Днепропетровская – 1224 (15);
– Хмельницкая – 991 (11);
– Черкасская – 847 (2);
– Донецкая – 797 (3);
– Кировоградская – 686 (4);
– Запорожская – 682 (4);
– Черниговская – 649 (7);
– Николаевская – 524 (2);
– Сумская – 371 (0);
– Полтавская – 356 (3);
– Херсонская – 216 (3);
Луганская – 110 (4).
В статистику не включены данные с временно оккупированных Крыма и части территорий Донбасса.
Отметим, по состоянию на 19 июля в Украине было зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за сутки. По состоянию на 20 июля в Украине было зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за сутки.