В Украине в 2020 году родятся 280 тысяч детей, – Госстат
Численность населения Украины на 1 июня 2020 года составила 41785,8 тыс. человек. В течение января – мая она уменьшилась на 116,7 тыс. человек, сообщил Госстат.
Остается существенным превышение числа умерших над числом рожденных: на 100 умерших приходится 48 живорожденных.
Число детей, рожденных до конца 2020 года, может составить 280 тысяч. В 1991 года в Украине родились 631 тысяча детей.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова ("Слуга народа") заявила, что в семьях, которые рожают детей ради получения соцпомощи, появляются "дети очень низкого качества".