"Нас захватили!": заложнику из луцкого автобуса удалось связаться с женой

Сегодня утром неизвестный захватил автобус в Луцке. Он заявил, что у него есть взрывчатка, когда полиция пытается подойти к транспорту – он открывает огонь. Но одному из заложников удалось связаться с женой. Об этом пишет Pershyj.

Звонок был коротким. "Он мне позвонил, сказал, что нас захватили, вызывайте полицию", - сообщила жена заложника. Также она отметила, что пыталась дозвониться до мужа, но он попросил больше не звонить.

На данный момент известно, что автобус следовал маршрутом "Берестечко-Красиливка". В салоне, по разным данным, от 10 до 20 пассажиров, включая водителя. Есть ли дети – неизвестно. Предварительно, медицинская помощь пассажирам не требуется.

Журналист, которому удалось подойти к автобусу, отмечает, что окна закрыты шторами, с правой стороны окно разбито выстрелом. Водитель сидел, держась за руль.

Мужчина, захвативший автобус, говорит, что в городе есть еще один автобус с заложниками. Также говорят о заминированных объектах в городе. Сейчас взрывотехники проверяют территорию вокруг.

Известно, что мужчина выдвинул полиции свои требования. С ним ведут переговоры.

Как установили в полиции, мужчина постоянно пишет в соцсетях о том, что недоволен системой в Украине, – отметил начальник областного управления Нацполиции Юрий Крошка.

На место события в центре Луцка прибыл глава ОГА Юрий Погуляйко.

Сейчас полиция ищет родственников заложников.