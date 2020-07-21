Теракт в Луцке: на месте появился спецназ, всех попросили покинуть территорию и закрыть окна

В центре Луцка на место захвата заложников прибыл спецназ. На крыше возле площади уже разместили снайперов. Территорию вокруг оцепили и оградили путь для машин и пешеходов, а всем присутствующим сказали покинуть место событий и отойти от окон.

Об этом сообщил журналист "Суспильне волынь" в Facebook, оставив камеру в окне включенной, и продолжив трансляцию.

По информации СБУ, в автобусе сейчас находится около десяти человек.

Местный канал "Первый" опубликовал на своей странице в Facebook первое которкое интервью террориста: "Нам удалось пообщаться и с самим человеком, который называет себя Максим Плохой. Он общается на чистом украинском языке, заметно нервничает".

Сообщается, что мужчина требует максимально распространить его требования, указав свои страницы в соцсетях, где те изложены.

"Заминированана одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминирован автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно? Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют себя - это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно же заботится о людях".

На просьбу журналистов озвучить требования "Максим Плохой" ответил следующее: "Тебе на вайбер скинуть?... Ты послушай меня! Я сказал подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм, я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взирветься бомба в людном месте".

Общение происходило с телефона одной из заложниц, с которой связался "Первый". Она сама искала выход на журналистов, очевидно по требованию террориста.

Напомним, Владимир Зеленский уже отреагировал на захват заложников в автобусе в центре Луцка, заявив, что держит ход событий под личным контролем.