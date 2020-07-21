Теракт в Луцке: Арсен Аваков прибыл в город

Глава МВД Арсен Аваков прибыл в Луцк. Об этом в своем стриме сообщает Суспільне.

Ранее Телеграм-каналы, такие как Главред, опубликовали видео летящего вертолета, где, по их информации, и находился министр внутренних дел.

Ранее президент Зеленский заявил, что контролирует ситуацию в Луцке. Луцкий террорист пообщался с журналистами по телефону. Мужчина заявил, что взорвет автобус, если начнется штурм. В интернете обнаружили книгу авторства Максима Плохого, захватившего автобус с 20 пассажирами в Луцке, под названием "Философия преступника". В книге террорист описывает свое пребывание в местах лишения свободы и не только.