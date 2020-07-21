Луцкий террорист пообщался с журналистами

Мужчина заявил, что если начнется штурм, он взорвет автобус

Максим Плохой вышел на связь с луцкими журналистами. Об этом сообщает в своем Facebook местное издание Перший.

Журналисты канала поговорили с одной из пассажирок захваченного автобуса. Им удалось пообщаться и с самим террористом. Мужчина требует максимально распространить его требования.

Также о своем общении с террористом заявил журналист Юрий Бутусов. По его словам, мужчина хочет, чтобы к нему приехали журналисты.

Напомним, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками. Свои требования он опубликовал в соцсетях.