Арсен Аваков лично начал переговоры с луцким террористом, – СМИ

Прилетевший в Луцк на вертолете, министр внутренних дел Арсен Аваков лично вступил в переговоры с террористом.

Об этом передает сайт "Главред", со ссылкой на свои источники.

Известно также , что вместе с Аваковым на место событий прибыл заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. Чиновники обсуждают с переговорщиками стратегию ведения диалога с террористом, а также готовят брифинг.

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Эту информацию подтвердил Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, передает Telegram-канал Офиса Президента. Президент заявил о свей полной осведомленности в ситуации, однако подробности переговоров сообщать не стал.

"Работают профессионалы. Делаем все, чтобы освободить наших заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватил заложников, поэтому не могу говорить о деталях", - отметил Зеленский, добавив, что на месте уже работают сотрудники МВД, СБУ, а также привлечены представители Офиса президента.

Как передает "Первый", на место проишествия начали стягивать бронетехнику.

Фото: Pershyj.com

Ранее стало известно, что Twitter и Youtube заблокировали аккаунты террориста "Максима Плохого", где тот озвучил свои требования. В частности мужчина написал, что хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".