В центре Луцка звучат выстрелы

Полиция пока что не предпринимает попыток штурмовать автобус

В центре Луцка из захваченного автобуса прозвучало еще два выстрела.

Выстрелы были отчетливо слышны на стриме APnews c места событий.

Это уже не первая стрельба из автобуса пригородного сообщения Берестечко – Красниловка. Двумя часами ранее Максим Кривош уже производил выстрелы в сторону правоохранителей и даже выбросил в окно гранату, которая на взорвалась.

Читайте также: Луцкий террорист пообщался с журналистами

Кроме того, стало известно, что Twitter и Youtube заблокировали "Максима Плохого", из-за "нарушения правил этой соцсети". При этом его профиль во ВКонтакте до сих пор остается активным.

На данный момент сведения о произошедшем внесены в ЕРДР по ч.2 ст.147 ("Захват заложников") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

На место событий для координации усилий правоохранителей уже прибыл глава МВД Арсен Аваков прибыл в Луцк. Ранее в сети было опубликовали видео летящего вертолета, где, по их информации, и находился министр внутренних дел.