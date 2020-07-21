Луцкий террорист выбросил из окна автобуса боевую гранату

Мужчина, захвавший заложников в Луцке под ником "Максим Плохой", выбросил из автобуса лимонку. Граната не взорвалась.

"Человек, который называет себя "Максим Плохой", мы думаем, что это псевдоним, выбросил из автобуса гранату, которая напоминает Ф-1. Но эта граната не взорвалась, потому что у нее не была выдернута чека. Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен", - отметил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Кроме того, по словам замминистра, окна в автобусе с заложниками выбиты в результате выстрела.

Фото: Konkurent.ua

"Действительно, был один выстрел, который пробил стекло на расстоянии около 300 метров от автобуса. Мы думаем, что это стрелял он. Сейчас ситуация в целом находится под контролем, город оцеплен. Мы требуем, чтобы этот человек сдался", - отметил Геращенко.

Ранее Геращенко сообщил у себя в Facebook, что в сети опубликована книга под авторством Максима Плохого, под названием "Философия Преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь. Геращенко привел отрывок из даной книги:

"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу -не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ...".

Как сообщалось ранее, связь с водителем автобуса пропала еще в девять утра. Предположительно, в автобусе находится около 20-ти пассажиров.