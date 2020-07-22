В Луганской области открыли КПВВ для пешеходного пересечения границы с РФ

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Этот пункт пропуска является межгосударственным автомобильным, то есть здесь пересекать государственную границу могут только граждане Украины или Российской Федерации на автомобиле. Но согласно решению правительства от 7 июля здесь появилась возможность и пешего движения", - говорится в сообщении.

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При этом, на границе с Россией до сих пор закрыты пункты пропуска "Танюшевка", "Просяное" и "Сиротино".

Напомним, Россия находится в списке стран "красной зоны". Таким образом граждане, которые въезжают на территорию Украины из РФ, должны пройти двухнедельную обсервацию или самоизоляцию.

Отметим, в сентябре 2018 года КПВВ "Меловое" в Луганской области перенесли на подконтрольную Украине территорию. После чего ФСБ России разместила новый пограничный наряд в районе хутора Гусев Чертковского района Ростовской области. А этот хутор находится в нескольких километрах от украинского поселка Меловое.