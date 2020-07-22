Два автомобиля Infiniti разбили в Днепре припаркованную легковушку

В Днепре на Троицкой площади произошло необычное ДТП: столкнулись два автомобиля Infiniti, после чего они оба влетели в припаркованный ВАЗ, сообщает "Днепр оперативный".

Авария произошла на пересечении улицы Троицкой и площади Троицкой.

По площади Троицкой в сторону улицы Грушевского ехал бордовый Infiniti. Белый Infiniti двигался по улице Троицкой, поворачивал на площадь и не предоставил преимущество авто на главной. Так произошло столкновение, после которого обе машины отбросило в припаркованный ВАЗ.

ДТП обошлось без пострадавших. На месте аварии работала полиция.

Ранее в Днепре в ДТП с микроавтобусом погибли мужчина и ребенок. На перекрестке столкнулись грузовик, загруженный песком, и микроавтобус, который перевозил ульи с пчелами.

18 июля на трассе Одесса – Рени на большой скорости столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли 6 человек, еще трое госпитализированы.