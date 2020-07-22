СБУ задержала экс-силовика, которого боевики считают соучастником убийства Захарченко

"Следователи органов безопасности сообщили о подозрении запрашиваемому гражданину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц – Ред.), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – транслирует УНН комментарий СБУ.

Первый глава так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке. Служба безопасности Украины считает, что главарь боевиков либо был убит из-за внутренних криминальных разборок, либо ликвидирован спецслужбами России. Власти "ДНР" случившееся признали терактом.

8 июля в СМИ появились сообщения об обысках у представителей Главного управления разведки Минобороны и задержании бывшего сотрудника СБУ. Теперь Служба безопасности Украины в ответ на запрос журналистов подтвердила, что задержанный – это именно Андрей Байдала. Подробности задержания и обысков у сотрудников разведки СБУ не сообщает, ссылаясь на тайну досудебного расследования. Однако пресс-центр СБУ уточняет, что Байдала (позывной "Швед") был сотрудником не СБУ, а "другого правоохранительного органа".