Статистика коронавируса в Украине на 23 июля: за сутки заболели 856 человек

По состоянию на утро 23 июля в Украине зафиксировали 856 новых случаев коронавирусной болезни (сутками ранее – 829).

Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки в Украине от COVID-19 умерли 17 человек, выздоровели 828.

Так, общее количество случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло в стране 61 851, летальных случаев 1551, выздоровели 34 000.

Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили в Киеве (112) и во Львовской области (109). Меньше всего – в Кировоградской и Херсонской (по одному случаю).

Статистика по регионам:

– Львовская область – 8462 заболевших (109 за сутки);

– Киев – 7278 (112);

– Черновицкая – 5443 (39);

– Ровенская – 5303 (71);

– Закарпатская – 4641 (63);

– Ивано–Франковская – 3765 (76);

– Киевская – 3391 (32);

– Волынская – 3401 (42);

– Харьковская – 3203 (64);

– Одесская – 2691 (31);

– Тернопольская – 2548 (40);

– Винницкая – 2416 (52);

– Житомирская – 1654 (20);

– Днепропетровская – 1275 (15);

– Хмельницкая – 1008 (14);

– Черкасская – 870 (17);

– Донецкая – 818 (5);

– Кировоградская – 689 (1);

– Запорожская – 700 (9);

– Черниговская – 667 (13);

– Николаевская – 530 (3);

– Сумская – 393 (10);

– Полтавская – 371 (11);

– Херсонская – 218 (1);

– Луганская – 116 (6).

В статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Отметим, по состоянию на 19 июля в Украине было зафиксировано 58 842 случаев коронавируса, из них 731 – за сутки. По состоянию на 20 июля в Украине было зафиксировано 59 493 случая коронавируса, из них 651 – за сутки. По состоянию на утро 21 июля в Украине зафиксировано 60 166 случаев коронавируса, из них 673 – за сутки. По состоянию на утро 22 июля в Украине было зафиксировано 60 995 случаев коронавируса, из них 829 – за сутки.