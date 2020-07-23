"Родители успели выбежать": Шабунин сообщил об умышленном поджоге своего дома

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину в ночь на 23 июля неизвестные подожгли дом.

Об этом сам Шабунин написал на своей странице в Facebook.

"На фото мой подожженный сегодня ночью дом. Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход. Специально для аваковских экспертов: ровно две недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения", – отметил Шабунин.

Он пригласил журналистов увидеть все своими глазами сегодня, в 13:00, и написал адрес своего дома.

"Хотим еще раз напомнить о неспособности власти защитить общественных деятелей... Как христианин, благословляю исполнителей и заказчиков. Последних благодарю за мотивацию работать еще больше", – добавил активист.

Полиция Киевской области уже устанавливает обстоятельства пожара в доме. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Виталина Грохольская, пишет РБК-Украина.

По ее словам, полиция рассматривает версию поджога. До сих пор продолжается дополнительный осмотр места происшествия.

Работают криминалистическая лаборатория Киевской области и экспертно-криминалистическая лаборатория МВД. Также привлечены эксперты пожарно-технической службы ГСЧС. По состоянию на 10 утра, правоохранители пока не определили правовую квалификацию дела.

Отметим, в феврале полиция открыла уголовное дело против Виталия Шабунина по возможному расхищению денежной помощи США. Производство открыто на основании заявления нардепа Андрея Деркача.