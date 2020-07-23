В Полтаве злоумышленник взял в заложники полковника полиции

23 июля в Полтаве в 09:05 на улице возле здания административного суда работники уголовного розыска пытались задержать подозреваемого в краже автомобилей. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Об этом говорится в официальном сообщении Нацполиции.

При этом злоумышленник задержал сотрудника полиции, сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко..

После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника угрозыска Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле "Богдан".

Продолжаются переговоры с целью убедить злоумышленника сдаться полиции, не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

Введена в действие полицейская спецоперация "Гром".

В Департаменте уголовного розыска Нацполиции заявили, что злоумышленник движется в направлении выезда из города.

Фото с места события (https://t.me/minnni_tg/2706)