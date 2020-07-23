Избивал жену, но любил животных. Новые подробности биографии луцкого террориста

Правоохранители рассказали, что ранее Максим Кривош ("Максим Плохой"), который захватил автобус с заложниками в Луцке во вторник, 21 июля, пытался похитить сына миллионера.

Кроме того, последние пять лет Максим Кривош был заядлым зоозащитником, собственноручно хоронил умерших животных и даже устанавливал им памятные знаки, организовав кладбище для животных неподалеку от своего дома в Дубно.

Об этом сообщает ТСН.

Также по его инициативе в Дубно прекратили травить собак. Но вот с людьми он вел себя намного хуже – пытался организовать похищение сына миллионера, а дома слыл настоящим тираном – постоянно бил и запугивал супругу.

"Таня очень хорошая, но она его боялась, он же ее бил. Он ее так избил, что выбил нижнюю челюсть", - рассказывает соседка Татьяна Минязева.

Кривош категорически не хотел фотографироваться. "Я хотела несколько раз его сфотографировать. Он сказал: "Я не хочу", - говорит ровенская зоозащитница Алла Лосик.

Также источники в правоохранительных органах рассказали, что до того, как в Кривоше проснулась любовь к животным, он с сообщниками пытался похитить 12-летнего мальчика - внука местного миллионера. Скорее всего, хотел стребовать деньги, но ребенок смог убежать, а Кривош тогда не понес никакого наказания.

Напомним, 21 июля около 9 утра в Луцке мужчина, который представился как Максим Плохой, захватил автобус, в котором находились женщины и дети. Он потребовал, чтобы первые лица государства записали видеообращение, в которым назвали бы себя "террористами в законе", а президент Владимир Зеленский призвал все посмотреть фильм "Земляне" (2005 года). В противном случае Кривош грозился взорвать бомбу в автобусе, а вторую, дистанционно, в многолюдном месте в городе.

Как оказалось, настоящее имя Максима Плохого – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в Оренбургской области РФ, однако имеет гражданство Украины. После жил в Дубно и Луцке. Дважды был судим, в том числе за разбой, и в общей сумме просидел в тюрьме около 10 лет. Фокус собрал, все что известно о террористе.