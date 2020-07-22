Не верю! Почему украинцы сомневаются, что террорист в Луцке был настоящим

21 июля Максим "Плохой" Кривош захватил автобус и более десяти часов продержал пассажиров на солнцепеке на Театральной площади в центре Луцка без воды и возможности выйти. Все это время он выдвигал требования к президенту, депутатам и духовенству, а уже в сумерках ситуация разрешилась за считанные минуты. В соцсетях считают, что это могла быть спланированная акция

Максим Кривош, уроженец России и гражданин Украины с 1999 года, захватил автобус в Волынской области после девяти утра 21 июля. Автобус прибыл в Луцк, остановился на Театральной площади и следующие 11 часов к нему было приковано внимание всей Украины.

В автобусе были заложники – среди них беременная женщина, пожилые люди и подросток. Кривош не позволял им передавать воду, покидать автобус и не шел на переговоры с полицией. Зато активно общался с журналистами по телефонам заложников и требовал от президента Владимира Зеленского порекомендовать фильм "Земляне" (2005), записать обращение, а от депутатов и даже глав церквей вымогал признания в том, что они "террористы в законе".

По итогу на уступки пошел только Зеленский. Он, правда, сначала встретился с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой, сообщил, что взял ситуацию под контроль и отправил в Луцк главу МВД Арсена Авакова. Видеообращение пробыло на странице президента недолго, когда заложники оказались на свободе – он его удалил.

Сначала освобождение заложников из злополучного автобуса было воспринято в соцсетях с радостью и воодушевлением – люди оказались хоть и измучены, но живы. Их в салоне автобуса оказалось 13. Напомним, до конца операции сведения о количестве заложников разнились. Максим Кривош не использовал оружие против них, хоть и стрелял по дронам и периодически выбрасывал из окон автобуса гранаты. Можно сказать, что операция завершилась 1:0 в пользу правоохранителей.

Задержание Максима "Плохого" Кривоша

Но позже появилось видео, снятое с другого ракурса, на котором видно, что Максим Кривош выходит из автобуса, ждет несколько минут, оглядываясь по сторонам, а потом начинается штурм с бронетехникой, светошумовыми гранатами и парнями в форме.

Впрочем, после штурма Максима Кривоша снова достаточно мирно провожают прочь от автобуса.

Этого хватило, чтобы в соцсетях начали активно обсуждать конспирологические теории и утверждать, что все происходящее в Луцке было срежиссировано, поставлено и отснято в лучших традициях инсценировки. И если бы не то самое разоблачающее видео, то выглядело бы очень достойно и лестно для правоохранительных служб с Арсеном Аваковым во главе.

Причем для многих вся эта история с самого начала казалась подозрительной. Еще с момента захвата автобуса.

Хотя бы потому, что странички в соцсетях, которые завел Максим "Плохой" Кривош, начали активно пиариться российской стороной, пока не были удалены. К слову, страница ВКонтакте осталась нетронутой.

Антон Геращенко, замминистра внутренних дел, пояснил в эфире канала "1+1", что взрывы светошумовых гранат были необходимы из-за возможного оружия под одеждой террориста: "Не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату или совершить какие-либо другие действия. Под одеждой у него могло быть ещё оружие, которое не видно было бы "диванным экспертам" на расстоянии. Поэтому было принято решение психологически подавлять волю преступника через шумовые эффекты и выстрелы", - заявил Геращенко, но конспирологов это объяснение, конечно, не убедило. Хотя многие считают, что правоохранители действовали по закону. И главным образом потому, чтобы не навредить заложникам.

Версия, что именно Арсен Аваков стоит за террористом, оказалась весьма популярна.

Также в соцсетях интересовались, откуда у него столько оружия, если он оказался даже не ветераном АТО. Впрочем, это как раз объяснимо - оружия с востока Украины поступает достаточно и оно может оказаться в руках кого угодно.

Оружие, найденное при Максиме Кривоше

Деятельность президента также подверглась критике. Его осудили за то, что он пошел на уступки террористу, даже такие незначительные. И сравнили с персонажем из популярного сериала "Черное Зеркало", которому пришлось заняться сексом со свиньей, чтобы спасти принцессу. Мол, теперь, террористы поняли, что президент слаб и можно требовать от него что угодно, вплоть до пресловутой "игры на рояле", которой он прославился задолго до своего президентства.

Впрочем, это мнение было не менее популярно, чем то, что президент поступил правильно. Записать невинный ролик и порекомендовать, в принципе, неплохой фильм "Земляне", это не грех. И хороший президент должен делать все, чтобы спасти своих потенциальных избирателей.

Но "человечность" президента также подверглась критике, так как он, по мнению некоторых, мог бы поступить иначе, действовать быстрее и, в общем, не включать "человечность" в тот момент, когда ситуация уже накалилась до предела. Тем более, что ранее президент был не столь скор на решительные действия, а ограничивался сухим "ситуация" под контролем.

Сегодня Максиму Кривошу должны избрать меру пресечения. Полиция открыла уголовное производство по факту захвата заложников в Луцке, а СБУ – по статье о "террористическом акте". Журналисты ожидают, что он все же расскажет почему решил захватить автобус и кто за этим стоял кроме него, так как уже в Харькове был пойман мужчина, называемый его сообщником, который согласился сотрудничать со следствием. Как отразится захват заложников на Арсене Авакове - неясно, он хоть и выглядит героем, но в свете последних событий его будут подозревать в двойной игре. Другой вопрос, насколько это повлияет на его статус, министерское кресло и репутацию в целом (скорее всего, никак). Президент Зеленский как всегда оказался меж двух огней - одни хвалят его за человечность и близость к народу, другие критикуют, что долго тянул и пошел на уступки террористу, то есть не спрогнозировал, какое влияение это окажет на будущее его в частности и Украины в целом. Но одно теракт в Луцке показал точно - нет региона в Украине, который мог бы считаться спокойным и безопасным, под угрозой - любой гражданин Украины, а оружия, благодаря войне на востоке Украины - предостаточно и доступно оно любому, кто задастся целую его приобрести.