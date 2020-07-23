Поджог дома Шабунина: полиция открыла дело, в ЕС обеспокоены

Пожар в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина квалифицирован как поджог. Полиция уже открыла уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Отмечается, что по данному факту следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

"По данному факту начато досудебное расследование. Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению уголовного преступления", – говорится в сообщении.

Тем временем, глава представительства ЕС в Украине выразил обеспокоенность пожаром в доме Шабунина.

Соответствующее заявление Матти Маасикас опубликовал в своем Twitter.

"Я очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный – привлечь виновных к ответственности", – написал глава представительства ЕС в Украине.

По его словам, общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой.

Отметим, Виталию Шабунину в ночь на 23 июля неизвестные подожгли дом. Никто не пострадал.