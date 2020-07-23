Полтавский инцидент: все, что известно о захвате полицейского в заложники

Захват заложника в Полтаве произошел около десяти утра у здания Полтавского админсуда. В Нацполиции сообщили, что проводилось задержание подозреваемого в краже автомобиля.

Однако подозреваемый достал гранату РГД-5 и стал угрожать полицейским. События переместились на территорию заброшенного хлебзавода на улице Остапа Вишни. Территорию оцепили, мужчину пытались убедить сдаться. Но он взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать и его и себя. Правоохранители ввели в действие спецоперацию "Гром". Злоумышленник требует, чтобы его не сажали в тюрьму.

Фото: интернет-издание "Полтавщина"

Начальник криминального розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. Обмен состоялся. Про Шияна известно, что он ранее возглавлял отдел уголовного розыска в Кременчуге.

В Патрульной полиции Полтавы сообщили, что подозреваемому предоставили службный автомобиль ВАЗ-2111 ("Богдан") и он уже покинул границы областного центра.

Злоумышленник с заложником выдвинулся в сторону Киева по проселочным дорогам и проехал Решетиловский район. За ним проследовали полицейские машины. Райцентр Решетиловка находится в 50 км от областного центра. Недалеко находится трасса на Киев.

Что известно о подозреваемом?

По словам замминстра МВД Антона Геращенко, имя подозреваемого Скрипник Роман Николаевич, он 1988 года рождения. Ранее он был осужден на три года условно за хранение и сбыт наркотиков Полтавским районным судом (ч. 3 ст.185, ч. 2 ст. 309 ККУ).

Он женат и у него есть ребенок.

Также Скрипник брал участие в АТО.

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов пояснил, что Скрипнику дали выехать за пределы города и предоставили машину, чтобы не допустить угрозы для жителей города.

Также он отметил, что "террористу не позволят заехать в другие населенные пункты". Синегубов, который в прошлом сам был правоохранителем, заявил, что "операция находится на завершающей стадии".

Антон Геращенко отметил, что стратегия поведения с Скрипником "переговоры и еще раз переговоры".

В 13.49 пресс-офицер Полтавского облуправления Нацполиции Роман Гришин сообщил, что Роман Скрипник покинул границы Решетиловского района. За рулем авто пребывает Виталий Шиян.

Скрипник выдвинул очередные требования - просит его отпустить и не сажать в тюрьму. Но глава ОГА ранее отметил, что это невозможно.

В 14.20 появилась информация, что Роман Скрипник сдался полиции. Он отдал гранату и отпустил заложника.