Работал автослесарем и был судим. Что известно о полтавском террористе и его заложнике

Злоумышленником, взявшим в заложники руководителя управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области Виталия Шияна, оказался 32-летний ранее судимый местный житель.

Об этом сообщила главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина, передает "Украинская правда".

"Личность установлена, это 32-летний местный житель, ранее судимый за имущественные и наркопреступления", - отметила она.

Имя злоумышленника в пресс-службе не назвали.

В тоже время, местное издание "Полтавщина" сообщает, что мужчина работал автослесарем в ангарах, у которых и произошел захват заложника.

По информации авторов Telegram-канала PavlovskyNews, имя террориста - Скрипник Роман Николаевич. Ранее его осуждали за хранение и сбыт наркотиков.

По данным реестра судебных решений, Роман Скрипник женат и имеет ребенка. Он принимал участие в АТО и в 2019 году был осужден Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков.

Этот реестр также содержит данные, что человек с таким же именем была осужден за кражу в декабре 2014 года. Мужчину приговорили к 3 годам условно. В феврале 2015 года его призвали на военную службу. На начало 2016 года он вышел в запас. В марте 2017 года человек с таким же именем, по решению суда, была принудительно отправлен ​​на стационарное лечение в Полтавскую областную психбольницу. Далее, в 2019 году, в его отношении был вынесен приговор за кражу и наркотики, а 1 июня 2020 года ему присудили 10,2 тыс. гривен штрафа и лишение водительского удостоверения на 1 год за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Также Telegram-канал PavlovskyNews показал фото полтавского террориста.

Полтавский террорист на фото справа

Что касается заложника, то по данным "Кременчугской газеты", начальник УКР ГУНП в Полтавской области, полковник полиции Виталий Шиян, ранее проходил службу в Кременчуге. Он был заместителем начальника городского управления милиции, возглавлял уголовный розыск Кременчуга.

Виталий Шиян

Напомним, в Полтаве подозреваемый в угоне авто, которого пытались задержать правоохранители, взял в заложники полицейского. Заместитель главы МВД Антон Геращенко позже сообщил, что злоумышленник обменял работника уголовного розыска на начальника Управления уголовного розыска ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном по его требованию, автомобиле "Богдан". На данный момент известно, что террорист вместе с заложником едут полевыми дорогами, хотя до этого сообщалось, что машина движется по трассе международного значения "Харьков-Киев",