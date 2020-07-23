ТКГ согласовала открытие новых КПВВ на Донбассе, – ОБСЕ

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау сообщила, что планируется окрытие двух новых КПВВ на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Два дополнительных КПВВ будут открыты в населенных пунктах Счастье и Золотое Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам условилась о дальнейшем обмене информацией об удерживаемых лицах, связанных с конфликтом, говориться в сообщении ОБСЕ.

"Я призываю стороны, выполняя взятые на себя обязательства, проявить добрую волю и прийти к наискорейшему согласию о новом этапе взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, которого давно ждут как сами удерживаемые, так и их семьи, родные и близкие", - отметила представитель ОБСЕ.

Напомним, в ходе заседания ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, которая состоялась в формате видеоконференции 22 июля, стороны договорились о полном прекращении огня с 27 июля. В документе предусмотрены и меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа.

Также ТКГ предварительно согласовала 13 участков для разминирования на Донбассе. В дальнейшем планируется разминировать еще семь участков.