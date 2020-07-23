Цена вопроса - 5 миллионов. В "Укроборонпроме" СБУ провела обыски из-за срыва госзаказа

Служба безопасности Украины провела обыски на одном из предприятий концерна "Укроборонпром" и выяснила, что бывший директор нанес государству ущерб в размере почти 5 миллионов гривен. Дело в том, что он не оплатил заключенный с западными партнерами в 2017 году контракт.

Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины.

"Одно из предприятий, входящее в концерн "Укроборонпром", получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у западных партнеров партии стрелкового вооружения. Полученные средства руководитель госпредприятия противоправно использовал не по назначению. По версии следствия, в 2017 году за время проведения незаконной сделки с государственными деньгами возросли цены на законтрактованную Минобороны продукцию. В результате действий чиновника оплата контракта не состоялась вовремя, поэтому была сорвана реализацию международно-экономического контракта, что привело к невыполнению государственного заказа на закупку вооружения для нужд военных", - говорится в сообщении.

Фигуранту объявлено о подозрении

По данным СБУ, именно эти действия бывшего директора привели к тому, что европейские партнеры были вынуждены подать иск о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта.

"Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн грн", - сообщают в спецслужбе.

Экс-директор обвиняется в служебной халатности

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели обыски по месту жительства и работы бывшего руководителя госпредприятия, во время которых получены дополнительные доказательства его противоправной деятельности. Ему объявлено о подозрении по статье о служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия.

Напомним, СБУ провела обыски в "Укрзализныци" из-за подозрения в хищениях на 50 миллионов гривен.

А 7 мая СБУ устроила масштабные обыски, которых было около сотни, у бывшего главы налоговой службы Сергея Верланова по делу о легализации средств и финансирования терроризма.