Полтавский преступник освободил заложника и убежал в лес
Роман Скрипник, который взял в заложники полицейского, отпустил заложника, а сам скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавщины, сообщает пресс-служба полиции.
"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложник освобожден, он невредим", – говорит полиция.
Следователи квалифицировали происшествие по трем статьям Уголовного кодекса Украины: 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, 348 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 349 – захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника.
Ранее сообщалось, что машина движется по трассе международного значения "Харьков-Киев", а также, что автомобиль ВАЗ-2115 – служебный и был получен террористом от властей. Пока не известно достоверно – предоставили ли злоумышленнику машину полицейские, или это его собственый автомобиль.
Напомним, утром 23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать подозреваемого в краже авто, но он начал сопротивляться. Мужчина, достав гранату, взял полицейского в заложники и угрожал взорвать себя и полицейского, если его не отпустят.
После переговоров рядового полицейского обменяли на начальника уголовного розыска Виталия Шияна. Подозреваемому предоставили машину, на которой он вместе с заложником выехал за пределы города.