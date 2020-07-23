Полтавский преступник освободил заложника и убежал в лес

Роман Скрипник, который взял в заложники полицейского, отпустил заложника, а сам скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавщины, сообщает пресс-служба полиции.

"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадке. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложник освобожден, он невредим", – говорит полиция.

Следователи квалифицировали происшествие по трем статьям Уголовного кодекса Украины: 263 – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, 348 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 349 – захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника.